33 Jahre „ein Glücksfall“

Igersheim.33 Jahre war sie die Frontfrau an der Johann-Adam-Möhler-Schule. Sie sah viele Lehrer kommen und gehen. Viele Kinder nahm sie an der Schule auf und tröstete sie. Sie war eine Institution, an der niemand vorbeikam.

Zahlreiche Veränderungen erlebte man an der Schule, beständig blieb jedoch die Schulsekretärin, Isolde Winkler, die nun nach 33 Jahren ihren wohlverdienten Ruhestand antrat.

Rektor Rainer Iwansky fasste es mit den Worten zusammen: „Für unsere Schule war sie ein Glücksfall – stets freundlich, zuverlässig und immer ansprechbar.“ Ihr früherer Schulleiter Eckhard Schramm, der viele Schulen kannte, nannte sie eine der Besten ihres Faches.

Im Rahmen eines Schülergottesdienstes und einer anschließenden kleinen Feier im Kollegenkreis wurde sie nun verabschiedet. Fast alle früheren Wegbegleiter aus der Schule ließen es sich nicht nehmen, sie in ihren neuen Lebensabschnitt zu begleiten. Dabei fasste Rektor Rainer Iwansky in einem selbstgeschriebenen Lied nach Leonard Cohens Suzanne ihr Wirken für die JAMS zusammen, bevor das Kollegium sich ebenfalls mit einem von Pfarrer Krauß komponierten Lied nach Donovans Colours alles Gute für die Zukunft wünschte.

Bürgermeister Frank Menikheim bemerkte süffisant, dass eine Schulsekretärin ja immer zwei Chefs habe, einen der bestimmt, den Rektor, und einen der bezahlt, den Bürgermeister. Auch er sprach Isolde Winkler seinen besonderen Dank für die zuverlässige Arbeit und ihr langes Wirken aus und übergab ihr als Geschenk Wanderstöcke, damit sie weiterhin mit sicheren Schritten auf ihren ausgedehnten Wanderungen unterwegs sein könne. Dazu gab es von der Elternbeiratsvorsitzenden Anja Althof die passende Wegzehrung.

Den Schlussakkord setzte Isolde Winkler selbst. Dabei blickte sie auf eine schöne Zeit zurück, in der sie viel lernte: Gelassenheit von ihren früheren Chefs und markige, jedoch lieb gemeinte Kraftausdrücke des früheren Konrektors.

Entspannt waren die letzten Wochen für Winkler dennoch nicht, denn sie musste ihre Nachfolgerin Rebecca Felser in die vielfältigen Tätigkeiten einer Schulsekretärin einarbeiten. Einen weiteren Wermutstropfen hat dieser Wechsel. Der geringeren Schülerzahl durch Auflösung der Hauptschule wurde nun Rechnung getragen und die Arbeitszeit der Schulsekretärin reduziert. Das Schulsekretariat ist zwar noch immer täglich erreichbar, jedoch nur noch von 7.45 bis 10.30 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020