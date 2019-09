Hohebuch.Ein Wochenende für Frauen, deren Partner verstorben ist, veranstaltet das Evangelische Bildungswerk Hohenlohe in der Heimvolkshochschule Hohebuch. Das Seminar mit dem Titel „Zwischen allen Stühlen“, beginnt am Freitag, 22. November, um 18 Uhr und endet am Samstag, 23. November, gegen 19 Uhr. Der Tod des Partners ist einer der tiefsten Einschnitte im eigenen Leben. In diesem Seminar geht es darum, den eigenen Platz zu suchen, in einer veränderten Welt. Gemeinsam mit anderen Frauen, die im geschützten Raum eines Seminars miteinander ein kleines Stück Weg gehen, fällt das leichter und kann eine große Hilfe sein. Die Leitung der Tagung haben Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen und Rosemarie Heimberger-Häberle, Trauerbegleiterin. Informationen und Anmeldung ab sofort (Teilnehmerzahl ist begrenzt), beim Evangelischen Bildungswerk Hohenlohe in Künzelsau unter Telefon 07940/55927, E-Mail: sekretariat@ebh-hohenlohe.de.

