Zweimal in Folge verhaftet

Crailsheim.In einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen geht es um eine mutmaßliche Brandstiftung im Jugendzentrum Crailsheim. Am Mittwoch, 27. Mai um 6.15 Uhr, wurde die Polizei in Crailsheim über einen Brand im Jugendzentrum in der Schönebürgstraße informiert. Die ersten Ermittlungen am Brandort ergaben, dass der Brand im Erdgeschoss des Gebäudes, in einem

...