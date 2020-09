Zwei Virtuosen sind Feuer und Flamme für den Flamenco

Künzelsau.Café del Mundo tritt am Freitag, 2. Oktober, in der Stadthalle Künzelsau auf. Die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal (Buchen) und Alexander Kilian (Schöntal) ergänzen sich zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau und sind auch in Künzelsau keine Unbekannten. Ihr Programm „The Art of Flamenco“ präsentieren sie mit der Tänzerin Azucena Rubio. Der Flamenco, die Musik des magischen Südens, lebt ungebrochen seit vielen tausend Jahren, er ist nostalgisch und zeitlos zugleich, voller Anmut, Leidenschaft und geheimer Kraft. Im Herzen dieser Musik begegnen einander Europa, Afrika und der Orient, hier schlägt der Puls des heißen Südens. Der Live-Auftritt ist der mitreißende Dialog zweier begnadeter Instrumentalkünstler, die sich gegenseitig bald umschmeicheln, bald herausfordern und einander ihr Bestes entlocken – intensiv, explosiv, magisch. Die Gitarrenkunst von „Café del Mundo“ ist jedoch weit mehr als virtuose Unterhaltung – es geht es um alles, was uns Menschen bewegt, um Liebe, Sehnsucht, Tod und Lebensfreude, um Himmel und Erde. Diese urwüchsige Musik entfaltet unwiderstehliche Kraft, sie schlägt in Bann, macht reich, weckt auf und berührt. Der Flamceno-Abend beginnt um 19.30 Uhr. Die Stadthalle Künzelsau ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Eintrittskarten unter Telefon 07940 / 129121, E-Mail renate.kilb@kuenzelsau.de . Bild: Van der Voorden

