Zwei Tote in Gründelhardter Altersheim

Crailsheim.Die Stadt Crailsheim hat mittlerweile die meisten Infizierten im Landkreis Schwäbisch Hall.

Am Sonntag sind zwei von drei an Corona-Erkrankten im Alten- und Pflegeheim in Gründelhardt gestorben, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Unterdessen breitet sich das Virus im Alten- und Pflegeheim im Crailsheimer Stadtteil Kreuzberg aus. Am Dienstag gab es schon 17 positive Abstrich-Befunde. Drei der Bewohner liegen mittlerweile im Krankenhaus. Die restlichen Infizierten seien bislang in einer stabilen Verfassung, teilte der Heimträger Diakoneo mit.

Es gibt erste Plätze, die keiner will. Etwa den im Corona-Ranking im Landkreis Schwäbisch Hall. Crailsheim hat vergangene Woche die Spitzenposition übernommen und sie übers Wochenende „ausgebaut“. Bei einem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von über 50 sind Landkreise als Risikogebiete eingestuft (der Wert im Haller Landkreis lag Dienstag bei 83), in der Stadt Crailsheim bei 199).

Unterdessen hat die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass es am Volkstrauertag keine offizielle Veranstaltung gibt. OB Grimmer legt lediglich einen Kranz nieder. ah/sebu

