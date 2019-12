Zwei Senioren schwer verletzt

Kupferzell.Gegen 16.50 Uhr ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B19, Höhe Hesselbronn, ein schwerer Verkehrsunfall. Offenbar kam ein 86-Jähriger aus dem Hohenlohekreis, in seinem Daimler-Benz, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der Pkw des 86-jährigen an den Betonsockel einer Radweg-Überführung und kam zum Stehen. Bei dem Aufprall werden sowohl der

...