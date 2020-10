Zwei Personen leicht verletzt

Mulfingen.Bei einem Auffahrunfall in Mulfingen haben sich zwei Personen am Montagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Ein Lkw-Fahrer war auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Ailringen unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, hielt er aufgrund des Gegenverkehrs an. Zwei Autos hinter ihm verlangsamten und stoppten ebenfalls. Eine nachfolgende 18-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf den Daimler eines 41-Jährigen auf. Dieser wurde auf den Hyundai einer 58-Jährigen geschoben. Die 18-Jährige und der 41-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. pol

