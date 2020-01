Bad Windsheim.Das zehnte Winterwandeltheater von Christian Laubert feiert am 10. Januar feiert Premiere im Freilandmuseum Bad Windsheim. Aufgrund der großen Nachfrage hat das Freilandtheater für die bereits ausverkauften Vorstellungen zusätzliche Plätze geschaffen. In jeder der sechs Gruppen pro Abend wird es vier zusätzliche Plätze geben. Tickets hierfür sind ab dem 7. Januar erhältlich.

In dem Stück „Herzflimmern“ geht es um das, was im Leben wichtig ist. philipp fällt in einer kalten Winternacht vom Baum und sieht sein Leben an sich vorüber ziehen. Herzflimmern“ erzählt von Liebe, Sehnsucht und verpassten Gelegenheiten.

Startpunkt und Abendkasse: Scheune Weiltingen, Zugang über Parkplatz beim Freibad, Westheimer Straße. Aufführungstermine: Freitag, 10. Januar, bis Samstag, 15. Februar. Die Tickethotline lautet 09106/924447, Mail karten@freilandtheater.de, online unter www.freilandtheater.de/ticket

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.01.2020