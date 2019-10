Zum Schmunzeln und Nachdenken

Bovenzenweiler.Heinz Erhardt – wer kennt ihn nicht, den vor 40 Jahren gestorbenen Humoristen, Dichter, Komponisten, Sänger, Schauspieler und Komödianten. Der Name ist Programm und heute fast noch mehr als zu seiner Zeit, der Zeit der 50er, 60er und 70er Jahre, als Erhardt im Fernsehen so präsent war wie heute eine Handvoll bester Comedians.

Die meisten kennen „nur“ die wenigsten seiner Gedichte und dabei meist „nur“ die Vierzeiler. Wer kennt denn schon seine Werke aus den 40er Jahren, als er Gedichte schrieb voll Tiefe und Traurigkeit, die an Erich Kästner erinnern – so z.B. „Weihnachten 1944“, „letzte Bitte“, „Schicksal“, „Fünfzig Pfund“ oder seine längeren, humorvollen Gedichte voll scharfem Witz wie „die Mauritius“, „Zeus“, „der Apfelschuss“, „der Männergesangsverein“ oder „die Sängerin“? Alle diese Gedichte wurden bis dato „nur“ als Gedichte rezitiert, jedoch nie gesungen.

Im Jahr 2015 gab die Enkelin von Heinz Erhardt, Nicola Tyszkiewicz, das „Ja“ einige Gedichte von Erhardt zu vertonen. Und so präsentiert die Sängerin Rebecca-Madeleine Katz in einem zweistündigen Chanson-Programm 33 Gedichte von Heinz Erhardt. Die Musik schrieb ihr Vater und Jazzmusiker Alexander Katz im Stil des Swing der 30er und 40er Jahre.

Der Zuhörer erlebt einen Chanson-Abend mit mit vielen bekannten aber auch jede Menge an weniger bekannten Erhardt-Gedichten, vorgetragen in bester Chanson- und Jazz-Manier – mit Klavierbegleitung, ein Abend zum Lachen und Schmunzeln aber auch zum Nachdenken bei den „Feuchters“ in Schrozberg- Bovenzenweiler am Freitag, 18. Oktober ab 20 Uhr. Reservierungen sind unter Telefon 07939 / 8025 möglich. pm

