Ziel: Weitere 15 Millionen Euro an Investitionen

Bis zum Jahresende wird Wolfgang Maier 30 Millionen Euro in sein „Mawell Resort“ gesteckt haben. Mit weiteren 15 Millionen will er die Baumwipfel-Schwimmrinne und noch mehr realisieren.

Langenburg. Vor sechs Jahren öffnete das „Mawell Resort“ in der 1800-Einwohner-Stadt Langenburg seine Pforten und schreibt seither eine fast unglaubliche Erfolgsgeschichte: Auf 37 400 Übernachtungen in 2018 kann man heute stolz verweisen. Über 70 000 Besucher zählte man, inklusive Day Spa, allein im Vorjahr – Tendenz steigend.

Inhaber und Investor Wolfgang Maier hat viel investiert und plant noch mehr. Ein Hotelanbau mit zusätzlichen 28 Zimmern (36 teilweise kombinierbare Wohneinheiten mit insgesamt 60 bis 70 Betten) soll bis Dezember bezugsfertig sein und steigert die Bettenkapazität auf rund 280.

30 Millionen Euro sind dann bis Ende 2019 verbaut worden, weitere 15 Millionen Euro schon für Neues in der Pipeline.

Die Baumwipfel-Schwimmrinne will Wolfgang Maier zum Beispiel noch realisieren. Im Interview mit unserer Zeitung vor eineinhalb Jahren schwärmte Maier bereits von diesem Projekt. Vorgesehen ist eine etwa 270 Meter lange Rinne aus Holz, die in einem neuen Hallenbad beginnt und sich dann mit einer Breite von 2,50 Metern und mit einer leichten Strömung zwischen Bäumen hinaus ins Jagsttal schlängelt und wieder zurück ins Bad führt. Bis zu 30 Meter hoch über dem Waldboden soll die Rinne verlaufen. Über dem Hallenbad sind noch ein paar exklusive Zimmer angedacht, so dass das „Mawell“ am Ende mit maximal 300 Betten seine Obergrenze erreicht.

„Mit der Stadt Langenburg und dem Landratsamt ist alles durch“, erklärt Wolfgang Maier bezüglich der Genehmigungsphase des Sonderprojekts „Baumwipfel-Schwimmrinne“. Nicht einig sei man sich dagegen bislang mit den Forstfachleuten des Regierungspräsidiums und dem Regionalverband – und dies trotz eines umfangreichen Umweltgutachtens, das klare Grenzen aufzeige, die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt berücksichtige und Ausgleichsmaßnahmen einplane.

Maier sagt dazu, dass in seinem Naturresort die Nachhaltigkeit an allen Stellen großgeschrieben und die Naturverbundenheit gelebt werde: „Wir haben von Anfang an alle Ämter in unsere Planungen mit eingebunden und sind jetzt doch ein wenig überrascht, dass uns noch ein paar Steine in den Weg gelegt wurden.“

Doch Maier ist zuversichtlich, die Bedenken ausräumen zu können: „Jedes größere und ungewöhnliche Bauvorhaben hat seine Schwierigkeiten und wir halt auch. Die offenen Fragen müssen abgearbeitet werden.

Wir sehen kein komplettes Ablehnen unserer Pläne, sondern unter anderem die Forderung noch mehr Abstand zum FFH-Gebiet zu wahren.“ Hier sei eine Einigung sicher möglich.

Sobald das grüne Licht von allen Seiten da sei, brauche man noch etwas Zeit für die Werkplanung, so dass frühestens 2021 mit einer Umsetzung zu rechnen sei.

Genug Aufgaben

Genug andere Aufgaben fordern unterdessen den engagierten Langenburger Unternehmer parallel, der mit seiner Firma Farmbau und deren Tochter Komminvest, auf vielen Baustellen (neuerdings auch im Kindergarten-Modulbau) aktiv ist.

Auf die Entwicklung des „Mawell“ in den vergangenen sechs Jahren eingehend, bestätigt Maier eine veränderte Positionierung und die nun klare Ausrichtung als reines Wellnesshotel.

Anfangs war man auch ein Tagungshotel. Ein neuer großer Veranstaltungszentrum und sogar ein befahrbarer Auto-Showroom waren schon im Gespräch gewesen, doch diese Planung wurde verworfen. „Wir lassen die Tagungen komplett bleiben, weil wir da nur eine Person in einem Zimmer haben und es dann oft auch noch Preisverhandlungen gibt“, erzählt Maier: „Jetzt konzentrieren wir uns allein auf die Gäste, die den Wellnessbereich voll ausnutzen und die ganze Anlage von früh bis spät genießen.

So bekommen wir auch eine größere Ruhe ins Hotel. Kamen früher mal eben 200 Tagungsteilnehmer auf einmal an und mussten versorgt werden, läuft jetzt alles gleichmäßiger und gemütlicher ab“, so Maier und Hoteldirektor Felix Bernauer nickt zustimmend.

Zusammen mit Maier berichtet Bernauer über das neue Empfangsgebäude, das Mawellinum, das mit sechs Meter hohen Kieferbäumen, einer Felswand aus Naturstein und einer Baum-Lodge beeindruckt. Oben drauf sind in den vergangenen beiden Jahren zehn zusätzliche Suiten, teilweise mit eigenem Whirlpool, entstanden, „die wahnsinnig gut angenommen und besonders gerne von Damen-Gruppen in Kombination gemietet werden“, so Bernauer, der von bis zu 85 Prozent weiblichen Gästen im „Mawell“ berichtet.

Der Haupteinzugsbereich liege immer noch bei rund 250 Kilometern, wenn auch der Ruf des Resorts bereits viel weiter hallt – den sozialen Netzwerken und dem Internet sei Dank: „Unglaublich wie viele Bilder hier inzwischen in Umlauf sind“, freut sich Bernauer, der auch das Ankommen der Gäste mit dem Frühstück als tolles Konzept preist.

Höchst erfreulich sei auch die Auslastung von 81 Prozent in 2018 gewesen, meint Bernauer und geht von weiteren Steigerungen bei den Übernachtungszahlen im laufenden Jahr aus.

Knapp 150 Mitarbeiter

Von 115 Mitarbeitern im März 2017 ist der Personalstamm mittlerweile auf knapp 150 angewachsen. Wolfgang Maier blickt zufrieden darauf zurück, was allein in dieser Zeit im „Mawell“ neu entstanden ist: die Restaurant-Erweiterung um 50 Plätze, dazu eine große Eventsauna mit dem Dorfplätzle – immer um 18.30 Uhr gibt es dort eine Lasershow, ein kleines Feuerwerk und Musik. „Das wird wahnsinnig gut genommen“, so Maier. Einen Stock tiefer gibt es die Möglichkeit zum Waldatmen, „schöne Waldwege mit über 500 Metern Strecke haben wir gebaut, ohne in den Hang einzugreifen. Man kann sogar in die Bäume hinauslaufen.“

