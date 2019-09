Zentrale Lösung für das Abwasser

Künftig soll es in Blaufelden nur noch eine Kläranlage geben. Der Gemeinderat entscheidet sich für ein Projekt mit Kosten von rund 23,9 Millionen Euro.

Blaufelden. In den nächsten Jahren stemmt die Gemeinde Blaufelden ein Projekt, das von den Kosten her alles in den Schatten stellt, was bisher in der Nachkriegsgeschichte der Kommune auf der Agenda stand: Das Abwasser aus fünf Teilorten soll künftig nicht mehr direkt vor Ort, sondern zentral in der Kläranlage in Blaufelden gereinigt werden – für dieses Vorhaben sind nach einer ersten, noch groben Schätzung opulente Investitionen in der Höhe von insgesamt rund 23,9 Millionen Euro fällig.

Ursprünglich wollte die Kommune nur die betagte Kläranlage in Wiesenbach sanieren, die mit der Schmutzfracht inzwischen heillos überfordert ist – was sich zuletzt im Juli 2018 zeigte, als die Anlage biologisch „umkippte“.

Nach Gesprächen mit dem Landratsamt reifte dann die Idee heran, auch die ebenfalls sanierungsbedürftige Kläranlage im benachbarten Gammesfeld per Druckleitung an das Klärwerk in Blaufelden anzuschließen und die beiden „Veteranen“ in den Ruhestand zu schicken. So beschloss es auch der Gemeinderat: Wiesenbach und Gammesfeld werden zum Kostenpunkt von 2,2 beziehungsweise 2,9 Millionen Euro an Blaufelden angedockt.

Experten fertigen Studie

Das Rathaus ging unter der Regie von Bürgermeisterin Petra Weber aber noch einen Schritt weiter. Denn auch die Kläranlagen in Raboldshausen, Billingsbach und Herrentierbach haben ihre besten Zeiten schon längst hinter sich und müssten ebenfalls dringend auf Vordermann gebracht werden.

Deshalb erhielt das Ingenieurbüro Bäuerle und Partner aus Ellwangen von der Kommune den Auftrag, den gesamten Komplex „Abwasserbeseitigung“ unter die Lupe zu nehmen. Die Experten kamen in ihrer Studie, die Udo Bäuerle in der jüngsten Sitzung des Kommunalparlaments vorstellte, zu dem Schluss, dass die auf lange Sicht wirtschaftlichste Lösung eine zentrale Kläranlage in Blaufelden darstellt, deren Kapazität freilich deutlich vergrößert werden müsste.

Somit würde künftig auch das Abwasser aus den drei Teilorten Raboldshausen, Billingsbach und Herrentierbach über Pumpwerke nach Blaufelden fließen und die örtlichen Kläranlagen könnten stillgelegt werden. Mit dieser Lösung wäre auch eine ebenfalls untersuchte Variante, für die besagten Teilorte im Westen der Gemarkung die Kläranlage in Raboldshausen massiv auszubauen, vom Tisch.

Udo Bäuerle bezifferte den Aufwand für die zentrale Abwasserbeseitigung der drei Teilorte auf rund 18,8 Millionen Euro. Mitsamt dem Anschluss von Gammesfeld und Wiesenbach, mit Kosten in Höhe von 5,1 Millionen Euro, stehen dann nach einer ersten Schätzung rund 23,9 Millionen unter dem Strich.

80 Prozent Zuschuss

Die Gemeinde muss diese gewaltige Summe freilich nicht im Alleingang aufbringen: Derzeit sprudelt aus Zuschussquellen für solche Abwasserprojekte eine Förderung von 80 Prozent. Das Rathaus will jetzt auch mit der Firma Bosch in Wiesenbach Gespräche darüber führen, ob das Abwasser aus dem Unternehmen noch effektiver vorbehandelt werden kann, bevor es in den Kanal fließt. Immerhin entspricht die Schmutzfracht aus der Firma dem Abwasseraufkommen von 2000 Einwohnern, das nach Ansicht von Udo Bäuerle auf den Wert 500 gemindert werden könnte.

Damit wäre es auch möglich, die Kläranlage in Blaufelden künftig auf eine Kapazität von 11 500 statt auf 13 000 Einwohnern auszulegen. Der Experte rechnet zudem damit, dass sich mit einer verbesserten Vorbehandlung in der Firma auch die Geruchsbelästigung minimieren dürfte. Letztlich votierte das Gremium bei einer Enthaltung für die zentrale Lösung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019