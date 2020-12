Zeit und Raum ganz neu erleben

Studenten sammeln in Unterregenbach Ideen für ein Aha-Erlebnis der besonderen Art an der Schnittstelle von analoger Welt und digitaler Weiterung. Im Mittelpunkt: die sagenumwobene Krypta.

Unterregenbach. Stellen Sie sich das mal vor: Sie gehen durch Unterregenbach – und sehen plötzlich jene riesige, dreischiffige Basilika vor sich aufragen, die hier einst gestanden hat, als größte Kirche ihrer Zeit auf dem Gebiet des heutigen Württemberg, von der freilich „nur“ die Krypta und einige Mauerreste übrig sind. Oder Sie betreten die Archenbrücke Richtung Dorf, gehen über die Jagst, lassen Ihren Blick schweifen und werden Augenzeuge eines frühmittelalterlichen Markttreibens.

Diese Ideen sind zwar dem Hirn des Autors dieser Zeilen entsprungen, aber sie sind nicht so abwegig, wie sie im ersten Moment erscheinen. Denn 15 Master-Studierende der Architektur an der Hochschule in Darmstadt befassen sich derzeit in einem Seminar mit Unterregenbach – unter Anleitung von Professor Lars Uwe Bleher. Er bezeichnet es auf Nachfrage als „gut vorstellbar, unterschiedliche Szenarien zu visualisieren und erlebbar zu machen“.

Man müsste sich dann einfach eine „Augmented-Reality-Brille“ aufsetzen und durchs Dorf gehen. „Augmented Reality“ bedeutet: die Realität – beziehungsweise das „baulich Faktische“, wie es Bleher nennt – überlagert sich mit digitalen Informationsebenen.

Damit das möglich wird, ist viel Vorarbeit nötig: „Im Moment dokumentieren und digitalisieren wir die historische Substanz mit zeitgemäßen Methoden wie 3D-Scans, 360-Grad-Panoramafotos, und so weiter“, erklärt der Professor. Doch wie kam es überhaupt zu diesem ungewöhnlichen Engagement? Die Stiftung Unterregenbach ist im Frühjahr angetreten, mehr Licht ins Rätsel dieses 57-Seelen-Dorfes unweit von Langenburg, das vor 1000 Jahren ein religiöses Zentrum gewesen sein muss, zu bringen. Der frühere Verleger Christian Neuber gab 200 000 Euro aus seinem Privatvermögen und hofft auf weitere nennenswerte Zustiftungen. Damit sollen früheren archäologischen Funden, die bisher nicht systematisch ausgewertet sind, Geheimnisse entlockt werden – und die Ausstellungsstücke, die schon heute in der alten Schule zu besichtigen sind, sollen ganz anders präsentiert werden. Neuber schwebt ein Museums-„Juwel“ als Anziehungspunkt an der Jagst vor (wir berichteten).

Neuber war von seinem ersten Besuch in Unterregenbach an fasziniert von dem Ort und seinen Geheimnissen – Architektur-Professor Bleher, vom Stifter nach Hohenlohe geholt, ging es ähnlich: „Der Ort hat eine besondere Aura“, sagt er. „Da sind die Geografie mit der Talsituation und dem Verlauf der Jagst, die historische Bausubstanz und die offenen Fragen.“ Ihn reize „das Geheimnisvolle, das Gegensätzliche – heute ein winziges, historisches Dorf inmitten der Natur und damals ein lebendiger, für die Region wichtiger Ort.“

Bleher, der dem Stiftungsbeirat in Unterregenbach angehört, ist nicht irgendwer, sondern neben seiner Lehrtätigkeit auch einer der Inhaber des Atelier Markgraph – eines international tätigen und vielfach ausgezeichneten Designbüros aus Frankfurt am Main, das auf die Entwicklung digital-analoger Raumerlebnisse spezialisiert ist. Auftraggeber sind beispielsweise Unternehmen, Kulturinstitutionen und Museen.

„Wir wollen in Unterregenbach einen zeitgemäßen, sensiblen und dem Ort angemessenen Zugang schaffen. Es wäre wunderbar, insbesondere Familien mit Kindern für historische und archäologische Themen zu begeistern“, kündigt Bleher an. Zusammen mit seinen Studierenden erarbeitet er eine Art Ideenpaket, „einen Maßnahmenkatalog, was an diesem Ort passieren kann“. Dabei sollen sowohl das physische Erlebnis vor Ort – also etwa der Besuch der Krypta, persönliche Führungen durch die dann neu konzipierte Ausstellung oder die Teilnahme an Workshops – eine Rolle spielen als auch webbasierte 360-Grad-Darstellungen oder die eingangs erwähnten mobilen Augmented-Reality-Lösungen. Neben dem Museum soll es einen Rundweg geben.

Die Teilnehmer am Seminar seien „sehr neugierig, sehr interessiert, sehr motiviert“, berichtet Bleher – und die Corona-Pandemie sei ein Treiber hin zu neuen hybriden, also analog-digitalen Mischformen der Lehre. Für einen wie Bleher ist das kein Problem, und für das Projekt Unterregenbach gibt es die Richtung vor: „Es geht um hybride Erlebnisse, die ein neues Normal definieren“, sagte der Professor in der Einführung zum Seminar.

Ob das, was letztlich – zunächst einmal bis Ende Februar 2021 – an Konzepten herauskommt jemals umgesetzt werden kann? Bleher ist vorsichtig, aber auch zuversichtlich: „Wir wünschen uns, dass unsere Beiträge helfen, einen Dialog mit weiteren Interessierten und Förderern anzustoßen und zumindest die Grundlagen für eine Realisierung schaffen.“

Professor Lars Uwe Bleher ist Architekt und Stadtplaner. Er lehrt Architektur – Fächer: Neue Medien, Gestaltungslehre, Entwerfen – an der Hochschule Darmstadt und ist dort Leiter des Lehrgebiets Neue Medien. Bleher stammt aus der Nähe von Ludwigsburg. Er studierte in Stuttgart und an der University of Oregon in den USA. Bleher wurde in den Art Directors Club Deutschland berufen, kann zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbsgewinne vorweisen. Er war selbst Jurymitglied bei Architektur- und Designwettbewerben im In- und Ausland. Bleher ist Mitinhaber des Atelier Markgraph in Frankfurt am Main.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020