„Zeit der Ermahnungen vorbei“

Crailsheim.Seit dem vergangenen Wochenende gilt der von der Landesregierung beschlossene Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten bei Verstoß gegen des Infektionsschutzgesetz. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit empfindlichen Strafen von bis zu 25 000 Euro rechnen.

Wer sich beispielsweise im öffentlichen Raum mit mehr als einer weiteren Person aufhält, dem droht ein Bußgeld zwischen 100 und 1000 Euro – pro Person. Treffen oder Feiern von mehr als fünf Personen außerhalb des öffentlichen Raums werden mit mindestens 250 Euro bestraft. Wer eine eigentlich zu schließende Einrichtung weiterhin öffnet, muss mit einem Bußgeld von 2500 bis 5000 Euro rechnen. Genau diese Geldstrafe kommt nun auch auf den Betreiber einer Gaststätte im Stadtgebiet Crailsheim zu. Die Polizei hatte bei einer Kontrolle mehrere Personen in den Räumlichkeiten festgestellt, so dass augenscheinlich von einem laufenden Schankbetrieb ausgegangen werden musste. Die Stadt hat ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei wiederholten Verstößen kann die Geldstrafe in allen Fällen bis zu 25 000 Euro betragen.

Nach einer Woche Kulanz wollen die Ordnungskräfte durchgreifen. „Die Zeit der Ermahnungen ist vorbei. Wir werden Vergehen konsequent verfolgen und künftig auch bestrafen“, kündigte Raimund Horbas als Leiter des Ressorts Sicherheit und Bürgerservice an. stv

