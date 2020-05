Zeichen des Zusammenhalts

Crailsheim.Ein vom Jugendbüro gestalteter Horaff wurde jetzt im Modellbootsee zu Wasser gelassen. Er soll ein Zeichen setzen für Zusammenhalt – und für die Landesgartenschau, die sich Crailsheim wünscht.

Eigentlich hätte der Weg, den die Landesgartenschau-Kommission beschreiten sollte, von Horaffen gesäumt sein sollen. Doch der Termin, an dem die Crailsheimer Ideen für die Gartenschau mitsamt Bürgerfest vorgestellt werden sollten, fiel virusbedingt aus. Wann die Bewerbungsprozedur weitergeht, steht in den Sternen.

Ein Zeichen setzen wollte die Stadt dennoch. „Jetzt gehen die Leute wieder an die frische Luft und in die Stadt, deshalb dachten wir, es wäre eine gute Idee, den Horaff an einem gut sichtbaren Platz auszustellen und der Modellbootsee bietet sich dafür einfach an”, erklärt Pressesprecher Christian Herse von der Stadt.

Zwei Mitarbeiter des Bauhofes stiegen also in ein Ruderboot, um den Kunststoff-Horaff mit den Flaggen der Partnerstädte und vieler Länder fest im Modellbootsee zu verankern. „Es ist auch ein schönes Zeichen, dass die Welt gerade zusammenhält”, sagt Herse. Die Schwimmkonstruktion, die den gelben Horaffen trägt, haben sich die Mitarbeiter des Bauhofs ausgedacht. Sie lenkt nicht vom Motiv ab – und hat Drähte auf der Bodenplatte, die das Wahrzeichen der Stadt vor einem Besuch von Enten und Tauben nebst ihren Hinterlassenschaften bewahrt. „Der Baubetriebshof ist das Schweizer Taschenmesser der Stadt”, lobt Herse die kreativen Einfälle, die sich im ganzen Stadtbild widerspiegeln.

So muss man nur ein paar Meter weitergehen, wo ein mehrere Quadratmeter großes vertikales Blumenbeet in die Höhe ragt. Noch ein paar Sonnenstrahlen und Regengüsse mehr – und das Landesgartenschau-Logo erblüht auf der einfallsreichen Werbefläche. Eine fest installierte Bewässerungsanlage soll dafür sorgen, dass das Bild aus Kräutern und Blüten den ganzen Sommer hindurch zu bewundern ist.

Zwar wird es vorerst keinen Spaziergang mit der Bewerbungskommission geben, was die Crailsheimer aber nicht davon abhalten sollte, sich den schwimmenden Horaff und das vertikale Beet einmal in aller Ruhe anzuschauen. juv

