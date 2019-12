Zeichen der Menschlichkeit

Schöntal.Ingo Kuhbach, Dekan des katholischen Dekanats Hohenlohe, und Gerold Traub, Dekanatsjugendseelsorger und Kurat der Pfadfinder, überreichten das Friedenslicht 2019 im Waldschulheim Kloster Schöntal an Landrat Dr. Matthias Neth sowie weitere Verwaltungsmitarbeiter.

Unter dem Motto „Mut zum Frieden“ wurde das Friedenslicht 2019 von Bethlehem bis in den Hohenlohekreis gebracht. Hier wird es nun von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern der Deutschen Pfadfindergesellschaft St. Georg (DPSG), Bezirk Hohenlohe, verteilt.

„Es ist mir eine große Freude, dass das Friedenslicht 2019 heute wieder den Hohenlohekreis erreicht hat und wir auch hier ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit setzen“, so Landrat Dr. Matthias Neth bei der Annahme des Friedenslichts. Für die Bürger des Hohenlohekreises ist das Friedenslicht an der Bürgertheke des Landratsamts in Künzelsau bereitgestellt. Das brennende Licht kann von dort aus weiter verbreitet werden. Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem. Am dritten Advent wurde das Licht von Wien nach Deutschland gebracht und in zentralen Aussendungsfeiern an über 500 Orten an Gruppen und Gemeinden weitergereicht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019