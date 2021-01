Blaufelden.Nach Polizeiangaben sind am Dienstag gegen 9.15 Uhr aufgrund starker Schneeverwehungen mindestens zehn Laster in der Engelhardshauser Straße in Blaufelden stecken geblieben. Ein Durchkommen für andere Verkehrsteilnehmer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Die Straße musste zunächst durch den Winterdienst vom Schnee befreit werden. Zu

Beschädigungen kam es nicht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021