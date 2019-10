Wohnraum soll entstehen

Künzelsau.Die Ziehl-Abegg-Vorstände Achim Curd Rägle und Norbert Schuster haben gemeinsam mit Künzelsaus Bürgermeister Stefan Neumann den Erwerb des Anwesens in den Kocherweisen durch die Stadt Künzelsau offiziell vollzogen.

Die Stadt kauft von dem Künzelsauer Unternehmen ein Flurstück in der Würzburger Straße. Das rund 13 300 Quadratmeter große Grundstück liegt in der Nachbarschaft des Elektrofachmarktes HEM und des Sigloch-Gebäudes.

„Attraktive Fläche“

„Die Fläche ist attraktiv und bietet für Künzelsau interessante Entwicklungsmöglichkeiten“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Vorstellbar ist eine Nutzung für Wohnen, Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe. Deshalb sollen die bestehenden Hallen voraussichtlich 2020 abgebrochen werden. Vor dem Hintergrund dringend benötigten Wohnraums in der Kernstadt, soll das Grundstück für den Geschosswohnungsbau zur Verfügung stehen“, so das Stadtoberhaupt. Für Gemeinderat und Stadtverwaltung stehe fest, dass die Schaffung von Wohnraum in der Stadt immens wichtig und als Stärkung von Künzelsau dringend erforderlich sei, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung weiter.

Die von Ziehl-Abegg erworbene Fläche sei eine der letzten, die für den Geschosswohnungsbau in Frage kämen und außerdem noch sehr gut an Stadt, Straße, Radwegenetz und Öffentlichen Personennahverkehr angebunden seien. Die Stadt unterstreiche mit dem Erwerb auch die Verbundenheit mit dem in Künzelsau zum Weltmarktführer gewachsenen Unternehmen, so der Bürgermeister.

Durch die Veräußerung kann Ziehl-Abegg unternehmerische Ziele umsetzen.

Finanzvorstand Achim Curd Rägle: „Wir bekommen dadurch Freiraum für die weitere Unternehmensentwicklung.“ pm

