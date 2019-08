Wo die „Deutschherrischen“ leben

Als 1219 die Gebrüder von Hohenlohe in den Deutschen Orden eintraten und ihm ihre Besitzungen in „Gaulichsheim“, dem heutigen Gelchsheim, übereigneten, begann eine lange Ära.

Gelchsheim. Nicht nur das Gemeindewappen, das links das für den Orden typische schwarze Kreuz auf weißem Grund und daneben die Gottesmutter mit dem Jesus-Kind auf dem Arm zeigt, weist auf die geschichtsträchtige Vergangenheit des Deutschen Ordens in Gelchsheim hin. Wie Bürgermeister Hermann Geßner mit einem Schmunzeln sagt, hängt den Gelchsheimern immer noch der Spitzname „Deutscherrische“ an.

Wenn diese Bezeichnung auch zurückgeht auf den Ritterorden, so erlangte der kleine Ort mitten im Ochsenfurter Gau bereits im 12. Jahrhundert Bedeutung durch die Zoll-und Geleitstrecke an der alten Heer-und Handelsstraße, die von Nürnberg nach Frankfurt führte. An diese Zeit erinnert der Gasthof „Zum Adler“. Hier sollen einstmals die Geleitmannschaften gewechselt und Quartier bezogen haben. Später wurde der Gasthof Eigentum des Ordens. In dem Anwesen residierte zunächst das Deutschmeisteramt mit dem von Mergentheim eingesetzten Amtmann. Über dem Eingang der seit Jahren geschlossenen Wirtschaft erinnern das prächtige Ordenswappen und das schmiedeiserne Aushängeschild mit dem Doppeladler und der Herrschaftskrone an den Hoch-und Deutschmeister Clemens August Herzog von Bayern (1732 – 1761).

Im Jahre 1401 hat der Deutsche Orden die „Veste Gelchsheim“ erworben und hier seinen Amtssitz eingerichtet. Hinter der Wasserburg, über deren Entstehung keine Urkunden vorliegen, die aber vermutlich von den Herren von Hohenlohe erbaut wurde, lag eine lange wechselvolle Geschichte. Diese geht mit zahlreichen Verpfändungen und Verkäufen einher.

Der Vorbesitzer Ritter Dietrich von Heidingsfeld verkauft dem Deutschmeister Conrad von Egloffstein und dem Deutschorden für 13 500 Gulden neben der Burg und dem Dorf Gelchsheim auch Einkünfte und Liegenschaften in den Ortschaften Hemmersheim, Pfahlenheim, Geißlingen, Osthausen und dem Weiler Erlach. Nachdem die alte Wasserburg im Bauernkrieg (1524/1525) von durchziehenden ortsfremden Bauern ausgeplündert und zerstört worden war, ließ das Oberamt des Deutschen Ordens auf den Fundamenten eine neue Burg errichten. Das Mitte des 17. Jahrhunderts gebaute dreiflügelige Schloss blieb weiterhin mit einem Amtmann besetzt und bildete ab 1668 ein selbstständiges Außenamt, das direkt dem Hoch-und Deutschmeister in Mergentheim unterstand. Dass besonders Conrad von Egloffstein (1393 – 1407) großen Wert darauf legte dass ihr Deutschordensamt Gelchsheim mit allen Rechten ausgestattet war,das zeigt sich in dem Bemühen, mit welchem der Ritter sich für die Verleihung des Marktrechtes eingesetzt hat. Auf sein Bitten hin bekam Gelchsheim 1406 von Kaiser Ruprecht (an der Macht 1400 bis 1410) das Recht verliehen „zu ewigen Zeiten alle Jahr, jährlich drei Jahrmärkte zu halten“. Das Marktrecht wurde im Jahre 1593 sowohl von Kaiser Rudolf (1576 – 1612) als auch 1616 von Kaiser Matthias (1612 – 1619) bestätigt. Nach Auflösung des Deutschen Ordens durch Napoleon im Jahre 1809 ging die Schlossanlage in Privatbesitz über.

Mehrfach wechselten die Besitzer, bevor 1910 der aus Tückelhausen stammende Ökonomierat Georg Heil (1866 – 1921) das Schloss und das nahegelegene landwirtschaftliche Anwesen erwarb. Der Besitzer ließ in den Jahren 1912/14 das mächtige Gebäude abreißen und errichtete auf dem Platz einen Landsitz, der 1921 fertiggestellt war. Nur wenige Monate nach dem Einzug in das herrschaftliche Anwesen, das heute noch „Schloss“ genannt wird, starb Georg Heil. Seine Witwe Susanne (1867 – 1964) lebte noch mit ihren drei Töchtern zehn Jahre lang im Schloss, bevor sie in das Hofgut Heil übersiedelte. Den bis dahin leer stehenden Gebäudekomplex erwarb 1938 für 65 000 Reichsmark die Nationalsozialistische Partei (NSDAP) und richtete darin die Parteischule „Gauschulungsburg Florian Geyer“ ein.

Später hielten Polizeischule, ein Flüchtlingslager sowie ein Pflegeheim Einzug in das Gebäude. Seit rund zehn Jahren beherbergt das Schloss ein Fachzentrum für Naturheilmedizin.

Als im Jahre 1492 die Pfarrkirche als massiver Bau erstellt wird, baut der Orden den Turm der bis heute erhalten geblieben ist.

Nach dem großen Brand, der im Jahre 1664 einen Großteil des Dorfers und auch die Kirche zerstört hat, ist es erneut der Orden, der 1666 das Gotteshaus wieder aufrichtet und auch das markante Rathaus erbaut.

Eines der bedeutendsten „Hinterlassenschaften“ des Deutschen Ordens besitzen die Gelchsheimer mit der Kapelle „Zum gegeißelten Heiland.“

Mit dem prächtigen Rokokobau setzte sich der bekannte Baudirektor der Deutschherren Franz Joseph Roth (1690 bis 1758) sein letztes Denkmal.

Der gebürtige Wiener, der als Stukkateur zu den bedeutendsten Meistern seiner Zeit zählte, schuf über vier Jahrzehnte lang für den Orden zahlreiche Kirchen, Kapellen, Rathäuser und Gasthöfe und das Schloss im mittelfränkischen Ellingen.

Nachdem er durch wiederholte Zwistigkeiten beim Orden in Ungnade gefallen war, zog er sich um 1750 herum nach Gelchsheim zurück.

Hier lebte der Witwer bei seiner Tochter Maria Franziska, die mit dem Amtmann des Ritterordens Georg Matthäus Agricola (1751 – 1788) verheiratet war.

Der Bau der Kapelle, über deren Eingang das Deutschherrenwappen der Marktgemeinde eingemeißelt ist, wurde 1754 fertiggestellt. Vier Jahre später starb der große Baumeister im Alter von 68 Jahren in Gelchsheim. Seine letzte Ruhestätte fand Franz Joseph Roth in der Pfarrkirche St. Ägidius.

Wie die Tafel in der Kirche, die an Franz Joseph Roth erinnert, und die Aufzeichnungen in uralten Gemeindebüchern lassen die äußeren Zeichen, wie die Wappen und die Gebäude nicht vergessen, dass Gelchsheim über Jahrhunderte hinweg „Deutschherrisch“ war und heute noch stolz darauf ist.

