Wissenswertes über Schrauben-Historie

Ernsbach.Ein Jahr vor Eröffnung liegen die Arbeiten für das Museumsprojekt in der Alten Mühle in Forchtenberg-Ernsbach (Hohenlohekreis) voll im Zeitplan. Dort soll im Sommer 2020 nach der Sanierung des historischen Backsteinbaus und seiner Nebengebäude am Kocher ein Museum eröffnet werden, in dem die Geschichte und das technische Wissen der Schrauben- und Befestigungsindustrie in Hohenlohe erlebbar werden. „Noch stehen die Räume leer, aber sofort nach Genehmigung des Baugesuchs, spätestens im August, beginnen wir mit dem Umbau“, sagte Dirk Döllner, Vorsitzender des Vereins „Förderer des Schrauben- und Befestigungsclusters Hohenlohe“, der den Museumsbau vorantreibt.

Auf 400 Quadratmetern soll die Dauerausstellung bei kostenlosem Eintritt einen Überblick über die Wirtschaftsgeschichte der Region im Bereich Schrauben und Befestigung bis heute geben. Exponate und Dokumente der Firmenhistorien, digitale Zugänge und Technik zum Anfassen sollen durch die Entwicklung führen und Einblick in das Wirtschaften damals und heute geben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019