„Wir testen wie die Verrückten – ohne einen Fall“

Crailsheim.Jens Vogt ist gestern Nachmittag allein nach Crailsheim gekommen, um zu demonstrieren. Bei der Tierrechtsorganisation Peta gehen sie coronabedingt auf Nummer sicher. Auch vor dem Schlachthof der Firma Vion wartet keiner auf ihn, und so wird es am Ende eine Ein-Mann-Demo im Regen unter dem Motto „Schlachthöfe: Tödlich für Tiere und Arbeiter“.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Schlachthofskandal kommt“, findet Vogt. Dazu brauche es nicht unbedingt einen Corona-Ausbruch. Seine Kritik richtet sich gegen „ein System, das von Gewalt und Ausbeutung bestimmt wird“. Und Corona sei vielleicht eine Chance, am System grundlegend etwas zu ändern.

Vogt, 34, arbeitet als Aktionskoordinator bei Peta in Stuttgart. Er ernährt sich vegan, auf seiner Jacke steht „Peta stoppt Tierquälerei“. „Die Gier nach Fleisch hat überhaupt erst zahlreiche Infektionskrankheiten und Pandemien begünstigt“, betont er.

Wenn Vogt sich vor dem Schlacht hof in Crailsheim nicht in das Kostüm eines Sensenmannes zwängen würde, dann würde wohl kaum einer Notiz von ihm nehmen.

Die Leute haben gerade Feierabend. Vereinzelt sieht man welche hinter ihrem Mund-Nasen- Schutz lachen, einer macht aus dem Auto heraus Fotos.

Warum die Verkleidung? „Wir wollen auf eine humorvolle und anschauliche Art und Weise ernste Themen transportieren“, so sagt es Vogt. Die Skelett-Handschuhe, die er trägt, färben ab. Seine Hände sind rot, sieht ein bisschen aus wie blutverschmiert.

Robert Boos, Geschäftsführer von Vion Crailsheim, kann nicht verstehen, warum sich Peta ausgerechnet seinen Schlachthof ausgesucht hat: „Wir testen wie die Verrückten – seit drei Wochen, zweimal pro Woche, alle Mitarbeiter. Ohne einen Fall.“

Und wie denkt Vion darüber? „Peta überzieht mit den Protestaktionen seit circa zwei Wochen die deutschen Fleischbetriebe“, teilt der Pressesprecher, der in Düsseldorf sitzt, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Dabei wird kein Unterschied gemacht, ob ein Unternehmen von Covid-19-Erkrankungen unter den Mitarbeitern betroffen ist oder nicht. Peta verfolgt damit eine Philosophie, die deutsche Fleischindustrie insgesamt anzuprangern.“

Zudem habe Vion „umfassende Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Infektionsketten durch das Coronavirus in allen Betrieben umgesetzt und die behördlichen Vorschriften in Bezug auf Arbeitsschutz und allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln konsequent berücksichtigt“. Ein Ergebnis dieses Handelns sei „der bisher corona freie Fleischbetrieb in Crailsheim“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020