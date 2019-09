Winterreise und Wunderhorn

Aub/RÖttingen.„An der blauen schönen Donau“ – Lieder von Schubert und Mahler gibt es am 22. September in Röttingen und Aub. Im Jahre 1828 wurden Franz Schuberts Lieder der „Winterreise“ in Wien veröffentlicht. Gut 70 Jahre später vollendete Gustav Mahler seine Vertonung der Gedichte aus „Des Knaben Wunderhorn“. Florian Götz und das Grundmann-Quartett arrangierten diese Klavier- und Orchesterlieder mit Leidenschaft. Termine der Musik in Spitalkirchen“: Freitag, 20. September, 20 Uhr Ochsenfurt, 21. September 20 Uhr Bad Windsheim, Sonntag, 22. September 17 Uhr Röttingen (St. Georg Kapelle) und um 20 Uhr in der Auber Spitalkirche. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019