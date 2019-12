Winterliches Flair

Schwäbisch Hall.Auch in der Woche vom 13. Dezember bis zum 19. Dezember gibt es auf dem Weihnachtsmarkt einige Highlights zu sehen: Am Freitag, 13. Dezember treten „The Voices“ auf der Weihnachtsmarktbühne um 19 Uhr auf. Am Sonntag, 15. Dezember, können Besucher dem Würth-Chor um 16.30 Uhr lauschen.

Am Mittwoch, 18. Dezember, schallen Trompeten des Trompetenensembles ab 17:15 Uhr über den Weihnachtsmarkt. Danach geben die Blechbläser des Stadtorchesters ab 19 Uhr weihnachtliche Lieder zum Besten. Am Donnerstag, 19. Dezember, begrüßt man die Band Neggles Jam mit ihrem Programm „Danz en d‘Weihnachtszeit“ auf dem Weihnachtsmarkt ab 19 Uhr.

Ein Highlight am Wochenende des 14. und 15. Dezembers sind die Kutschfahrten mit dem Planwagen durch die Innenstadt von Schwäbisch Hall, jeweils von 14 Uhr bis 19 Uhr. Direkt am Weihnachtsmarkt geht die Tour los und führt die Gäste einmal durch die Altstadt.

Aber auch kleine Gäste dürfen sich in dieser Woche des Weihnachtszaubers auf schöne Programmpunkte freuen. Das Bastelprogramm im Lebkuchenhaus geht am Montag, 16. Dezember, um 15 Uhr mit einem neuen weihnachtlichen Thema weiter. Gebastelt wird hier mit dem Heimbacher Hof. Auch die Kinderbackstube wird am Mittwoch, 18. Dezember, wieder für die kleinen und etwas größeren Kinder ab 14 Uhr geöffnet sein.

Alle Programmpunkte können dem Programmflyer entnommen werden.

Dieser ist bei der Tourist Information Hall erhältlich oder kann unter www.schwaebischhall.de/weihnachtszauber heruntergeladen werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019