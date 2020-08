Wild Müll abgelagert und angezündet

Crailsheim.Seit mehreren Wochen ist die Stadt nun verstärkt gegen Vandalismus und wilde Müllhalden im Einsatz, informiert diese per Pressemitteilung. Wie gefährlich die Kombination sein kann, zeigte sich in den Jagstauen. Mitarbeiter des Baubetriebshofes wurden gegen 15 Uhr durch Kinder auf ein Feuer nahe des Modellbootsees aufmerksam gemacht. Offenbar hatten Unbekannte ein dort entsorgtes Klappsofa angezündet. Es ist glücklicherweise gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, so dass sie nicht auf die trockene Vegetation übergreifen konnten. Hinweise zum Brand gehen an das Polizeirevier in Crailsheim unter Telefon 07951 / 4800. pol

