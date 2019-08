Wie gemacht für Maler und Zeichner

Bad Windsheim.Das Freilandmuseum wird zum 20. Mal zum Freiluft-Atelier. Motive aus 650 Jahren fränkischer Alltagsgeschichte stehen am Kunsttag am Sonntag, 4. August, im Mittelpunkt.

Blühende Bauerngärten, verwitterte Zäune, verzierte Fachwerkhäuser: Das Museumsgelände des Fränkischen Freilandmuseums des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim liefert zahllose Motive für eine künstlerische Auseinandersetzung. Inmitten seiner abwechslungsreichen Kulturlandschaft mit Bachläufen und Weihern, Feldern und Wiesen, Baumalleen und Hügeln und den originalgetreu wiederaufgebauten historischen Gebäuden kommt die Inspiration geradezu von selbst und geht über in wunderbare Perspektiven, spannende Farbkombinationen und facettenreiche Lichtspiele.Auch im 20. Jahr erhalten alle Künstler, Maler und (Hobby-) Zeichner, die Spaß an solch einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Museum haben, anlässlich des Kunsttags freien Eintritt. Sie sollten jedoch als „Künstler“ erkennbar sein. Der Initiator des Kunsttags, Albrecht Engelhardt aus Langenzenn, selbst Aquarell-Maler und Volkshochschul-Dozent, steht auch im Jubiläumsjahr mit Rat und Tat den Künstlern zur Seite.

