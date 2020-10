Crailsheim.Wie nach einer Vollbremsung bei hoher Geschwindigkeit – so fühle sich die AWV-Fraktion, sagte deren Vorsitzender Sebastian Klunker am Schluss der Crailsheimer Gemeinderatssitzung am letzten Donnerstag. Grund für die Vollbremsung ist der Austritt des bisherigen Fraktionsmitglieds Michael Klunker (wir berichteten). Der hatte am Montag per Mail Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer und die Redaktion des Hohenloher Tagblatts von seiner Entscheidung unterrichtet, jedoch nicht seine Fraktion. Als Grund für seinen Austritt gibt Klunker an, er sehe sich einem „Diktat seiner Fraktion“ ausgesetzt. Das lasse er sich nicht gefallen, er sei ein freier Mensch und wolle das bleiben. Er hatte sich kritisch zur Maskenpflicht geäußert, und es als „Hohn“ bezeichnet, dass Stadträte ohne Mund-Nasen-Bedeckungen tagen dürfen, während Schüler mit Masken im Unterricht sitzen müssen.

Der Austritt seines Bruders fühle sich an wie „ein Tritt in die Magengrube“, sagte Fraktionsvorsitzender Sebastian Klunker in seiner Stellungnahme.

Die AWV-Fraktion, die bei der Gemeinderatswahl im vergangenen Jahr zwei Sitze dazugewonnen hatte, sei seither „in voller Fahrt“ unterwegs. Umso schmerzhafter sei es, wenn dann jemand „einen Stecken in die Speichen steckt“. Er verwahrte sich energisch gegen den Vorwurf seines Bruders, es gebe bei der AWV ein Diktat. Die freie Entscheidung eines jeden Fraktionsmitglieds sei seit jeher „d e r Stützpfeiler der AWV und wird es bleiben“.

Sebastian Klunker sprach von „Unwahrheiten“, die sein Bruder in die Welt gesetzt habe, um seinen Austritt begründen zu können. Wie die AWV selbst und die anderen Fraktionen auf den Austritt reagieren, blieb offen. Michael Klunker will seine Aufsichtsratssitze behalten. Zudem hat er einen Sitz im Hauptausschuss. ah

