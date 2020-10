Crailsheim.Claire aus Berlin und Olli aus Ost-Paris (oder doch eher aus Genf …), zwei Frauen, die auf der Bühne unterschiedlicher nicht sein könnten, begleiten sich auch in ihrem neuesten Bühnenprogramm wieder gegenseitig am, auf, neben und unter dem Klavier. Das Duo „Luna Tic“ ist mit dem Programm „On Air“ am Freitag, 30. Oktober, um 20.30 Uhr zu Gast im Crailsheimer Rathaussaal.

Klavierakrobatikliederkabarett wäre wohl die richtige Bezeichnung der Show, die die Beiden auf die Bühne zaubern. Diesmal steht „Erlebnis-Radio“ auf dem Programm. Das Ding, um das sich alles dreht, ist ein Radiomikrofon, welches sich Claire und Olli für ganz wenig Geld ersteigert haben. Die Idee wird sofort umgesetzt, die Bühne wird zum Studio und schon machen zwei außergewöhnliche Frauen Radio, wie man es noch nie gehört und gesehen hat. Mit leisen und lauten Chansons voller Herz und Schmerz sind die beiden live mit ihrem „Radio Luna-tic“ für ihre Hörer on air, auf Sendung.

Stéfanie Lang und Judith Bach – so ihr echten Namen – wirken nach zehn gemeinsamen Jahren wie alte Eheleute, nur schlimmer. „On Air“ - ein Feuerwerk an Kleinkunst.

Karten gibt es im Vorverkauf unter Reservix und allen Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Wegen der aktuellen Corona Situation sollen die Besucher ihre Karten möglichst über den Vorverkauf beziehen.

