Widerstand geleistet

Crailsheim.In der Straße Zur Flügelau kam es am Montag gegen 17.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Im Keller des Gebäudes kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung, welche in der Folge zu starker Rauchentwicklung führte. Möglicherweise hatte sich in einem Kellerraum gelagerter Müll entzündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten setzte sich eine 27 Jahre alte Frau wiederholt über die Weisungen der Feuerwehrleute hinweg und betrat das Treppenhaus, da sie zu ihrer Wohnung wollte. Die Frau leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten, die sie aus dem Treppenhaus herausbegleiten wollten. Dabei ließ sie sich unter anderem auf den Boden fallen. Die stark betrunkene Frau wurde anschließend von Rettungskräften untersucht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von rund 1,8 Promille.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020