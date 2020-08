Widerstand gegen Polizei geleistet

Ochsenfurt.Ein 52-jähriger Mann hielt sich am Freitag um 12.20 Uhr in einem Geschäft in der Marktbreiter Straße auf, ohne einen Mund-/Nasenschutz zu tragen, weshalb er vom Personal aufgefordert wurde, einen solchen anzulegen. Nachdem er der Aufforderung nicht nachkam, wurde er vom Marktleiter mehrfach gebeten, das Geschäft zu verlassen. Da er aber weiter keinen Mund-/Nasenschutz anlegen wollte, aber auch das Geschäft nicht verlassen wollte, wurde eine Polizeistreife hinzugerufen. Auch gegenüber der Polizeistreife zeigte sich der Mann weiter uneinsichtig, weshalb er mit unmittelbarem Zwang aus dem Geschäft gebracht werden sollte. Dabei leistete er Widerstand und als er gegen einen Polizeibeamten schlagen wollte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch, aber einen Alkotest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da er sich auch dagegen wehrte, musste diese in der Polizeidienststelle mit Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden. Den Mann erwarten nun neben einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz noch Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Widerstand und tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020