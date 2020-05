Wer gewonnen hat, erfahren Zuschauer am Samstag

Ehrenbürgerin Ulrike Durspekt-Weiler und Musikdirektor Franz Matysiak beim Quiz. © Stadt

Crailsheim.Anlässlich der Geigenausstellung im Stadtmuseum hat das SWR-Fernsehen in Crailsheim seine Sendung „Stadt, Land, Quiz“ aufgezeichnet .

Im Fernduell musste sich die Stadt, die von Ehrenbürgerin Ulrike Durspekt-Weiler und Musikdirektor Franz Matysiak vertreten wurde, der Orgelbauergemeinde Windesheim in der Pfalz stellen.

Möglichst viel punkten

Bei dem Duell galt es, möglichst viele Punkte zu sammeln. Dabei drehte sich alles rund um das Thema Musikinstrumente. Ein Blick in das Stadtmuseum zeigt, welche Schätze Crailsheim hier zu bieten hat. So können Besucher in den Räumen im ersten Stockwerk eine Instrumentenausstellung des Geigenbauers Johann Stüber bewundern. Der gebürtige Crailsheimer, der von 1921 bis 1974 in Den Haag eine Geigenbauwerkstatt betrieb, hatte seiner Heimatstadt seine hochwertige Sammlung sowie Teile seiner Werkstatt vermacht. Die Sammlung an Streichinstrumenten wird im Stadtmuseum unter musikgeschichtlichen Gesichtspunkten präsentiert und bot den idealen Ausgangspunkt für die Aufzeichnung des SWR. Für die fünfstündigen Dreharbeiten hatte die Stadtverwaltung zwei Stadtpaten ausgewählt, die in der Musik besonders bewandert sind.

So unterrichtete Ulrike Durspekt-Weiler 40 Jahre lang an der städtischen Musikschule, an deren Gründung sie beteiligt war. Franz Matysiak ist seit 20 Jahren Musikdirektor und Leiter der Stadtkapelle. Die Crailsheimer Vertreter mussten drei Aufgaben bestmöglich bestehen: Für die erste bekamen die beiden einen Bildausschnitt aus der Stadt vorgelegt.

Den Aufnahmeort mussten sie erraten und mit einem Beweis-Selfie dokumentieren. Schon auf den ersten Blick hatte Durspekt-Weiler bei dieser Aufgabe innerhalb von Sekunden eine Idee. Beim zweiten Teil des Quiz zog es das Fernsehteam in die Innenstadt, in der Passanten verschiedene Fragen zu Musikinstrumenten beantworten mussten.

Nur eine Minute Zeit

Der letzte Bestandteil des Duells war ein Schnellquiz, das im Innenhof des Stadtmuseums gespielt wurde. Durspekt-Weiler und Matysiak hatten für die Beantwortung von insgesamt zehn Fachfragen aus der Welt der Musik nur 60 Sekunden Zeit. hota

