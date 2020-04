Wenn eine Zugfahrt zur reinsten Tortur wird

Fußball Anmachsprüche, ein versifftes Klo, Betrunkene und verängstigte Reisende: Das alles gab es im Zug, der Stuttgart-Fans zur Massenschlägerei in Crailsheim brachte. Eine Mitfahrerin berichtet.

Crailsheim. Im Nachhinein hätte die Frau auf ihren Mann hören sollen. „Sollen wir einen anderen Zug nehmen?“ hatte er sie noch auf dem Bahnsteig in Nürnberg gefragt. Die beiden stiegen in den Regionalexpress, trotz Bedenken. Seit der Früh waren sie auf ihrer Heimreise aus dem Urlaub unterwegs, jetzt wollten sie nicht mehr warten.

An diesem 29. Februar ist der Zug voller Fans des VfB Stuttgart, die vom Gastspiel bei Greuther Fürth nach Hause reisen. Viele von ihnen sind alkoholisiert. Im Zug trinken sie weiter Alkohol und rauchen – trotz Rauchverbots. Später liefern sie sich eine Massenschlägerei mit Fans des Halleschen FC am Crailsheimer Bahnhof (wir berichteten).

Die Fahrt wird für die Frau und ihren Mann zur Tortur. „So was habe ich noch nicht erlebt“, sagt sie später. Im hintersten Waggon findet das Ehepaar Sitzplätze, dort sind keine Fans. „Ein Glück“, nennt das die Frau. Sie ist Ende 50 und wohnt im Landkreis Schwäbisch Hall, ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. An diese hat sie sich indes gewendet, um ihrem Ärger Luft zu machen. Die Frau erzählt von verängstigten Mitreisenden, die „ganz still“ waren. Sie habe ein mulmiges Gefühl gehabt. „Ein falsches Wort und die können explodieren.“

Müssten solche Fahrten nicht präventiv mit mehreren uniformierten Beamten besetzt sein? „Wenn der Einsatzleiter keinen Bedarf sieht, wird er die Fans nicht mit Kräften begleiten“, sagt Thomas Gigl, Sprecher der Bundespolizei in Nürnberg. Zu diesem Entschluss kam der Einsatzleiter auch im Fall von Regionalexpress 90.

Allerdings saßen zwei szenekundige Beamte der Bundespolizei aus Stuttgart in Zivil im Zug. Die teilt auf Anfrage mit: „In der Vergangenheit zeigte sich die Stuttgarter Fanszene in Bezug auf Bahnreisen hinsichtlich der Anzahl strafrechtlicher Vorkommnisse unauffällig.“

Diese Einschätzung dürfte sich nach der Schlägerei in Crailsheim geändert haben.

Gerade Frauen haben immer wieder Probleme mit den überwiegend männlichen Horden von Fußballfans. Eine Journalistin etwa schreibt auf bento.de darüber, wie sie von Fans sexuell belästigt wurde. Im Regionalexpress 90 beklagte sich eine junge Frau bei ihrer Freundin über dumme Anmachsprüche. Eine andere junge Frau, die im Zug der Halle-Fans saß, der von Hessental kam, berichtete Ähnliches.

Die Bahn kostet der Schaden, den Fußballfans in ihren Zügen verursachen, jedes Jahr Millionenbeträge. Im Regionalexpress 90 betrifft der Schaden vor allem die Toilette. Diese könne man „nur mit Gummistiefeln betreten“, habe ein Mann zu ihr lachend gesagt, erzählt die Frau. „Warum bekommen die Fans keinen Sonderzug?“, fragt sie. Tatsächlich hat die Bundespolizei in Stuttgart den Einsatz eines Sonderzugs empfohlen. Man habe „im Vorfeld bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) per Leistungsempfehlung einen zusätzlichen Zug für die An- und Abreise nach Fürth angeregt“, schreibt sie. Die Entscheidung, einen Sonderzug einzusetzen, liege bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen selbst.

Betreiber des Regionalexpress 90 ist Go-Ahead Baden-Württemberg. Das Unternehmen ist der Empfehlung der Bundespolizei nicht gefolgt, einen Sonderzug gab es nicht. In der Antwort auf eine Anfrage schreibt Go-Ahead lediglich, dass die Bundespolizei für „Zugverbindungen, die voraussichtlich von Fußballfans genutzt werden“, den Einsatz von Sicherheitspersonal empfehle. „Auch Go-Ahead setzt in diesen Fällen externe Sicherheitsdienstleister ein.“

Das tat das Unternehmen auch im Regionalexpress 90. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes fuhren im Waggon der Frau und ihres Mannes mit. „Der eine wollte sogar noch ins Abteil zu den Fans, eine Zigarette mitrauchen. Sein älterer Kollege hat ihn abgehalten“, erzählt sie. Dennoch: Die beiden Männer im Abteil zu haben, sei schon „beruhigend“ gewesen.

„Unsere Kundenbetreuer sind im Umgang mit schwierigen Situationen geschult. In diesem Sinne bitten die Kundenbetreuer die Fahrgäste darum, sich entsprechend der Beförderungsbedingungen zu verhalten und Rücksicht auf Mitfahrende zu nehmen“, schreibt Go-Ahead. Im Crailsheimer Bahnhof griffen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes jedenfalls nicht ein. Fans stürmten aus dem Zug, die Angestellten standen mehr oder weniger teilnahmslos vor den Waggons. Ein Sonderzug hätte die Eskalation in Crailsheim kaum verhindert. Wie berichtet, kam der Zug durch die Betätigung der Notbremse zum Stehen. Doch für die übrigen Reisenden wäre die Fahrt wohl angenehmer verlaufen Alexander Schreiber

