Wenn die Trompete die erste Geige spielt

Schöntal.Im Rahmen des 33. Hohenloher Kultursommers stehen zwei weitere Veranstaltungen an, in Schöntal und Langenburg.

Am Samstag, 17. August, 18 Uhr, heißt es „Musik aus sächsischen Schlosskirchen“ in der Klosterkirche Schöntal. Zu Gast sind Karla Schröter (Barockoboe) und Willi Kronenberg (Orgel). In der Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts entwickelte sich eine spezielle Gattung des instrumentalen Zusammenspiels: für ein Blasinstrument und obligate Orgel. Zentrum dieser Gattung waren das Königreich Sachsen und die thüringische Region. Der größte Teil der Werke wurde dabei für Oboe und Orgel geschrieben. Karla Schröter, Spezialistin für die Barockoboe, und Willi Kronenberg an der Orgel haben für dieses Konzert barock-galante Orgelsonaten, Choralvorspiele, Fantasien und Fugen unter anderem von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Gottfried August Homilius oder Carl Philipp Emanuel Bach ausgewählt.

Am Sonntag, 18. August, 17 Uhr, heißt es im Schloss Langenburg „Mozart con Tromba“ mit Matthias Höf & Ensemble. Mozart pur, aber außergewöhnlich anders, denn heute spielt die Trompete wirklich die „erste Geige“. So etwa bei den Streichquartettsätzen dieses Programms. Zudem übernimmt die Trompete den Flöten- und Klarinettenpart in den eigenen Bearbeitungen für Trompete und Klavierquartett. „Mozarts Musik bekommt mit der Trompete eine ganz andere Aussage“, erklärt Höfs selbst.

Wer zuhause kein Orchester hatte, setzte „auf die Harmonie“ – allen voran Mozart selbst, der von vielen seiner Opern Harmoniemusiken anfertigte.

Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Telefon 07940/18-348, ggf. an der Abendkasse oder auch im Internet: www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019