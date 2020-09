Wenn das Geld einfach so dahinfließt

Das Blaufeldener Jahrhundertprojekt Kläranlagen-Neubau wird teurer als zunächst geschätzt. Und: Die Gemeinderäte sorgen sich um den Geruch in Wiesenbach.

Blaufelden. Bei solchen Beträgen kann einem schon mal „die Pumpe gehen“, wie der Volksmund so schön sagt: Knapp 25 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in Blaufelden mit dem Abwasser dahinfließen, damit die trübe Brühe von den Teilorten in den Hauptort gepumpt und dort geklärt werden kann – ein für den Bürger quasi unsichtbares, aber für die Gemeinde notwendiges Jahrhundertprojekt. Von „verbuddeltem Geld“ war in den Haushaltsberatungen die Rede. Die maroden Teilort-Kläranlagen von Gammesfeld, Wiesenbach, Raboldshausen, Billingsbach und Herrentierbach fallen weg, jene im Hauptort muss im Zuge dieser Zentralisierung massiv ausgebaut werden. In Blaufelden entstehen zum Beispiel neu: ein Belebungsbecken, ein Nachklärbecken, eine Trafostation und ein Anbau ans Betriebsgebäude. Die Kostenschätzung dafür hatte zuletzt bei 9,4 Millionen Euro gelegen. In der Zwischenzeit freilich hat das Ellwanger Büro B & P eine Entwurfsplanung samt echter Kostenberechnung erarbeitet – und kommt, wie Diplom-Ingenieur Udo Bäuerle den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung präsentierte, auf einen Betrag von 10,59 Millionen Euro. Kostentreiber sind unter anderem die Entsorgung des Aushubmaterials sowie Drainagen und die Spundwand zur Abdichtung zum Blaubach.

„Das wird noch eine sehr intensive Ausführungsplanung“, prognostizierte Bäuerle. Eventuell gebe es hier und da „ein bisschen Einsparpotenzial“. Aber: „Die Erfahrung zeigt, dass auch immer noch Wünsche kommen.“

Die 10,59 Millionen Euro werden nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium in zwei Funktionseinheiten, also Bauabschnitte, gesplittet. Dafür sollen jeweils noch im September Zuschussanträge gestellt werden, im Frühjahr könnte es einen Förderbescheid geben. Das Land Baden-Württemberg, das die Zentralisierung von Kläranlagen befürwortet, übernimmt in der Regel etwa 80 Prozent der zuschussfähigen Kosten.

Im Fall des Kläranlagen-Neubaus in Blaufelden sind rund 8,88 Millionen Euro zuschussfähig.

Wie auch immer: Eine nicht ganz kleine Summe wird an der Gemeinde hängenbleiben. Nicht zuletzt deshalb stieß Gemeinderat Johannes Rieger die Kostensteigerung gegenüber der Schätzung sauer auf. Man habe sich aus Kostengründen für diese Variante entschieden. Jetzt schlage der Bau der zentralen Kläranlage „nebenbei“ mit 1,2 Millionen Euro mehr zu Buche. Rieger: „Das ist eigentlich eine andere Grundlage.“ Bäuerle betonte, die Steigerung sei nichts ungewöhnliches, man habe jetzt einfach eine andere Planungstiefe erreicht. In einer Studie könne man die Kosten nun einmal nicht richtig erfassen. Er verwies auch auf die rasante Baupreisentwicklung: „Da liegen zum Teil Welten dazwischen.“ Bürgermeisterin Weber sprang ihm bei: Sie habe lernen müssen, dass ein erstes Strukturgutachten nur begrenzt belastbar sei. Gleichwohl: Zum Vergleich verschiedener Alternativen – also etwa Neubau oder Sanierung – tauge es schon.

Gemeinderat Johannes Hofmann plädierte vehement dafür, sich im Verlauf des Baus zu disziplinieren. Noch höhere Kostensteigerungen durch etwaige Sonderwünsche gelte es zu verhindern. „Kriegen wir das hin?“, fragte er. „Wenn man in eine alte Kläranlage hinein gräbt, ist man vor Überraschungen nie sicher“, antwortete Bäuerle. Nicht nur um die neue Zentral-Kläranlage ging es im Gemeinderat, sondern auch um die Abwasserbeseitigung der Firma Bosch in Wiesenbach. Bisher läuft das besonders schmutzige Abwasser des Tiernahrungsherstellers durch das Dorf, vermischt sich mit der übrigen Schmutzfracht und überfordert bisweilen die alte Wiesenbacher Kläranlage. Künftig soll das Bosch-Abwasser getrennt über eine neue Druckleitung geführt werden. Die voraussichtlich anfallenden 230 000 Euro muss die Gemeinde tragen. Eine Förderung steht aber in Aussicht. Das Unternehmen hat sich derweil bereiterklärt, ein zusätzlich benötigtes Pumpwerk und ein Notüberlaufbecken selbst zu bezahlen. Die Gemeinde übernimmt Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung, die Kosten dafür trägt die Firma.

Ortsvorsteher Glemser sowie Philipp Kreuzer und Sabine Völkert meldeten sich zu Wort – und hatten alle dieselbe Sorge: Dass es Geruchsemissionen geben könnte. Völkert sagte: „Es muss einfach sicher sein, dass da nichts passiert.“ Bäuerle beschwichtige. Im Moment habe man das Problem, dass das Abwasser teilweise gelagert werde. „Dann haben Sie Geruchsstoffe.“ Werde es frisch abtransportiert, sei das nicht zu erwarten. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, gebe es technische Lösungen wie etwa Filter. Aber: „Wir möchten nicht alles Mögliche aufbauen, was man dann nicht braucht.“ Weber unterstrich daraufhin, dass auch sie dafür ist, Emissionen auf jeden Fall zu vermeiden: „Ich bitte da um Verständnis. Wiesenbach ist schon sehr gebeutelt.“

