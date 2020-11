Weihnachtsbeleuchtung mutwillig zerstört

Rothenburg.In der Nacht vom 28. November wurden in Rothenburg ob der Tauber zwei Einrichtungen der Stadt Opfer von mutwilliger Beschädigung.

Im Bereich des Rödertors wurde die Weihnachtsbeleuchtung eines Tannenbaums durchtrennt und die zugehörigen Birnen teilweise zerstört. Der Sachschaden wird hier auf rund 100 Euro geschätzt.

Am Kapellenplatz wurde ein Parkscheinautomat beschädigt. Hier wurde mutwillig die Scheibe des Touch-Displays eingeschlagen. Da diese dabei zu Bruch ging, war der Automat nicht mehr funktionsfähig. Der Schaden wird hier auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09861/971-0 bei der Polizei in Rothenburg ob der Tauber zu melden.



