Was nie ein Mensch zuvor gesehen hat

„Wir sind drin – im Oberrimbacher Höhlensystem.“ Dank der Höhlenforscher und der Feuerwehr Spielbach hat ein neues Kapitel der Höhlenforschung in Hohenlohe begonnen.

Spielbach/Oberrimbach. Also für die Nerven ist das nichts. Wie gut, dass nicht alle Termine mit so vielen Unwägbarkeiten verbunden sind. Wäre der Preis nicht gar so verlockend – am Ende einer Pumpaktion der Feuerwehr in

...