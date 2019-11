Wahlrecht „demokratisch betrachtet unfair“

Crailsheim.Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer will nicht nur die unechte Teilortswahl abschaffen, sondern auch die Zahl der lokalen Parlamente reduzieren.

Das derzeitige Kommunalwahlsystem sei, demokratisch betrachtet, „unfair“, sagt Crailsheims Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. Deshalb will er Änderungen. Die stellt er noch bis Anfang Dezember in allen sieben Ortschaftsräten vor. Warum dort und nicht im Gemeinderat? Weil die Änderungen vor allem die Ortschaften und ihre von den Crailsheimerinnen und Crailsheimern gewählten Vertretungen, die Ortschaftsräte, betreffen.

Crailsheim gehört zu den Kommunen im Land, die noch immer die unechte Teilortswahl haben. Die also den in den 1970er-Jahren eingemeindeten Orten eine bestimmte Zahl von Sitzen im Gemeinderat garantieren. In Crailsheim sind das 13 Sitze: In Tiefenbach, Onolzheim, Roßfeld, Jagstheim und Westgartshausen je zwei Sitze, in Goldbach, Triensbach und Beuerlbach je einen. Das findet Grimmer ungerecht, denn so kommen Kandidaten ins Kommunalparlament, die weniger Stimmen haben als Bewerber anderswo in der Stadt.

Zudem können in den Ortschaften nur so viele Personen gewählt werden, wie Sitze in diesem Wahlbezirk zu vergeben sind – also maximal zwei.

In Goldbach zeigt sich nach Ansicht von Grimmer die Ungerechtigkeit des Wahlsystems ganz besonders, denn dort darf (wie auch in Triensbach und Beuerlbach) nur einem Bewerber Stimmen gegeben werden. In Goldbach haben aber sechs Personen kandidiert. Gäbe es keine unechte Teilortswahl, hätten die Wähler allen sechs Personen Stimmen geben können, argumentiert der Oberbürgermeister. Für Grimmer ist deshalb klar: „Auch wenn die Sitzgarantie wegfällt, führt der Verzicht auf die unechte Teilortswahl nicht zwangsläufig zu einer Schwächung.“

Das komplizierte Wahlsystem sorgt außerdem, hob Grimmer unlängst in einer Sitzung des Tiefenbacher Ortschaftsrates hervor, für viele ungültige Stimmen oder gar ganze ungültige Stimmzettel. Auswertungen der Stadtverwaltung hätten gezeigt, dass gerade in den Ortschaften mehr Stimmen vergeben worden sind, als zulässig ist.

Auch hier taugt nach Ansicht von Grimmer das Beispiel Goldbach besonders gut: Stimmen durften nur an zwei von sechs Kandidatinnen und Kandidaten vergeben werden – und zwar maximal sechs. Ohne unechte Teilortswahl hätten es bis zu 18 sein können.

Die unechte Teilortswahl sorgt zudem für einen unverhältnismäßig großen Gemeinderat. Der ist in Crailsheim mit seinen 43 Sitzen größer als der in Schwäbisch Hall (34), aber auch größer als die Gremien in Ulm oder Heilbronn (jeweils 40). Selbst die beiden Ausschüsse in Crailsheim sind mit ihren 22 und 21 Mitgliedern noch größer als viele Gemeinderäte im Land.

Ob die unechte Teilortswahl abgeschafft wird, entscheidet der Gemeinderat.

Über eine Änderung der Ortschaftsverfassung, die Grimmer ebenfalls anregt, entscheiden die Ortschaftsräte. Konkret: Sie würden über ihre eigene Abschaffung abstimmen, denn der Oberbürgermeister schlägt vor, die Ortschaftsräte Jagstheim und Onolzheim zusammenzulegen, ebenso Tiefenbach und Triensbach sowie Westgartshausen und Goldbach. Und der Roßfelder Ortschaftsrat? Der wird wohl bleiben.

Ein weiterer „Denkanstoß“ von Grimmer ist, in Crailsheim Bezirksbeiräte einzuführen. Das geht jedoch nur, wenn die Ortschaftsräte komplett abgeschafft würden. Der Vorteil wäre, dass dann auch große Stadtteile wie der Kreuzberg, der Rote Buck oder Altenmünster eine politische Vertretung hätten. Allerdings werden die Mitglieder der Bezirksbeiräte nicht von den Crailsheimerinnen und Crailsheimern gewählt, sondern vom Gemeinderat bestimmt. Andreas Harthan

