Vortrag über Knieschmerz

Künzelsau.Das Thema Gesundheit ist ein Schwerpunktthema der Stadtverwaltung Künzelsau. Deshalb wurde eine Vortragsreihe zum Thema Gesundheit ins Leben gerufen, die medizinisches Wissen aus erster Hand bietet. Am Donnerstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr widmet sich im Live-Stream Chefarzt Jan Dieterich dem Thema Knie.

Tägliche Schmerzen beim Treppensteigen, beim Hinsetzen oder beim Sport sind oft Folge von Verschleißerscheinungen im Kniegelenk. In seinem Vortrag „Knieschmerzen – Arthrose? – neues Knie(teil-)gelenk?“ informiert der Chefarzt im Hohenloher Krankenhaus, Jan Dieterich, über die Behandlungsmöglichkeiten bei Knieschmerzen. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie geht vor allem auf den künstlichen Gelenkersatz ein. In seinem Vortrag stellt der Chefarzt die OP-Verfahren vor.

Überwiegend Chefärzte des Hohenloher Krankenhauses und niedergelassene Künzelsauer Ärzte berichten in der Reihe aus ihrem jeweiligen Fachgebiet. Die Vortragsreihe findet in Kooperation mit dem Hohenloher Krankenhaus statt. Fragen können vorab per E-Mail an helen.buehler@kuenzelsau.de gesendet werden. Aber auch während des Live-Streams können Benutzer Fragen stellen. Der Live-Stream kann über den städtischen YouTube-Kanal unter www.youtube.de/stadtkuenzelsau aufgerufen werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020