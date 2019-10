Vorsicht auf nasser Straße

Kupferzell.Ein Folgeunfall verursachte jetzt in Kupferzell einen hohem Schaden. Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls auf der B 19 in der Kupferzeller Senke in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall ereignete sich vor der Unfallstelle ein weiterer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Skodas konnte bereits am Samstag gegen 13.30 Uhr nicht mehr hinter einem vor der Unfallstelle bremsenden Fahrzeug anhalten und musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach links in den Gegenverkehr lenken. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit einem Audi, dessen Fahrer ebenfalls auswich.

Der Skoda kippte durch den Aufprall auf die Seite und kam im Grünstreifen zum Liegen. Der Gesamtschaden wird auf über 20 000 Euro geschätzt. Wie sich herausstellte, waren die Vorderreifen gänzlich abgefahren. Insbesondere jetzt, kurz vor Ende der Sommerreifensaison, lohnt sich ein Blick auf das Profil. Laub und nasse Fahrbahnen können zu Rutschpartien führen. pol

