„Vorsetz“ mit Haug und Schlauch

Tauberzell.Literarische und kulinarische Leckerbissen aus Franken und Hohenlohe im Landhaus „Zum Falken“ in Tauberzell: Erst die kulinarischen Genüsse von Lars Zwick, danach die literarischen Leckerbissen aus Hohenlohe und Franken. Das ist die Essenz der „Fränkisch-hohenlohischen Leckerbissen“, die am Donnerstag, 13. August von Bernulf Schlauch und Gunter Haug im Hof des Landhauses „Zum Falken“ in Tauberzell serviert werden. Das Hohenloher Urgestein Bernulf Schlauch wird Gedichte der legendären Weggefährten Gottlob Haag aus Wildentierbach und Wilhelm Staudacher aus Rothenburg präsentieren, während Bestsellerautor Gunter Haug Episoden aus seinem neuen Buch „Vorsetz – Hohenloher Gschichtlich und Erlebnisse“ sowie weitere amüsante Begebenheiten zum Besten geben wird.

