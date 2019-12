Vorreiter bei Klimaschutz und Effizienz

Mulfingen.Die Weltklimakonferenz in Madrid ist zu Ende und die neue EU-Kommission ist im Amt. In diesen Tagen ist „Klimaneutralität“ nun als konkrete Vorgabe für die Wirtschaft in Sicht.

Seit Jahren setzt sich der Ventilatorenspezialist ebm-papst nach eigenen Angaben für den Klimaschutz und für die Nachhaltigkeit ein. Beispielsweise durch energiesparende EC-Ventilatoren, Effizienzmaßnahmen in der Gebäudetechnik und dem Energiemanagement, in der Logistik oder dem europäischen Erfolgsprojekt „Energiescouts“. Seit über neun Jahren sind die „Energiescouts“ ein Azubi-Leuchtturmprojekt. 2014 machte ebm-papst den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) auf dieses Ausbildungsprojekt aufmerksam, der dieses umgehend als Schulungsprogramm für seine Industrie- und Handelskammern übernahm. Inzwischen wurden deutschlandweit 6750 Auszubildende aus über 1500 Unternehmen geschult und zu Energiescouts ausgebildet.

Seit 2009 zählt ebm-papst als Gründungsmitglied des Verbandes der Klimaschutz-Unternehmen zu den Vorreitern bei Klimaschutz- und Energieeffizienz in der deutschen Wirtschaft. Die Mitglieder der Klimaschutz-Unternehmen haben sich freiwillig zu messbaren und ambitionierten Zielen bei Klimaschutz und Energieeffizienz verpflichtet und herausragende Energieeffizienzprojekte in ihren Unternehmen erfolgreich umgesetzt. Der Verband sei ein Unternehmensnetzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen klimapolitischer Ziele einsetze, heißt es in einer Pressemitteilung von ebm-papst.

Auf ihrer Mitgliederversammlung in Einbeck haben die Klimaschutz-Unternehmen einen neuen Vorstand gewählt. Jörg Schmidt, Head of Public Relations bei der Viessmann Group, wurde einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Markus Mettler, technischer Betriebsleiter bei der ebm-papst Mulfingen und Annika Trappmann, Management- und CI-Beauftragte der Blechwarenfabrik Limburg GmbH wurden als Stellvertreter neu in den Vorstand gewählt. „Eines der wichtigsten Ziele meiner Vorstandstätigkeit ist es, die Politik für die Bedürfnisse der Unternehmen zu sensibilisieren, die sich für einen ambitionierten Klimaschutz einsetzen“, sagt der neue Vorstandsvorsitzende der Klimaschutz-Unternehmen, Jörg Schmidt. Markus Mettler erklärt, dass man im Verband der Klimaschutz-Unternehmen einen regelmäßigen und sehr positiven Austausch mit anderen Unternehmen habe und voneinander lerne. pm

