Rot am See.Landrat Gerhard Bauer sprach Bürgermeister Siegfried Gröner seine Anerkennung und seinen Dank aus, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt.

Dem Jubilar bescheinigte der Kreisverwaltungschef ein ganz enormes Arbeitspensum, das er mit nimmermüdem Einsatz und jeder Menge Elan leiste, ohne sich selbst zu schonen.

„Unter Ihrer Regie hat sich Rot am See in den vergangenen 17 Jahren außerordentlich positiv entwickelt. Ob wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung, Bildung, Haushalt, verkehrliche oder bauliche Maßnahmen, Sie haben sich – gemeinsam mit den Gremien – den Herausforderungen gestellt und dafür gesorgt, dass die Gemeinde für die Zukunft gerüstet ist“, lobte der Landrat.

Bauer bescheinigte dem Jubilar nicht nur, ein vorbildlicher Repräsentant seines Berufsstands Bürgermeister, sondern im öffentlichen Dienst insgesamt, zu sein. Für Siegfried Gröner sei die Arbeit als Bürgermeister nicht irgendein Beruf, sondern vielmehr Berufung, so der Landrat. pm

