Vorab-Information am 19. Oktober

Röttingen.Nach einer mehrjährigen Pause startet der Röttinger Hans Wißmann vom 19. bis 27. Juni 2020 wieder eine Reise nach Israel. Seit 1976 bereiste er mit vielen Gruppen die Region in geistlicher Begleitung. Im kommenden Jahr wird Pfarrer Stephan Egwu Begleiter, der zurzeit die Pfarreiengemeinschaft Taubergau betreut und in Röttingen wohnt, die geistliche Betreuung übernehmen. Den geplanten Reiseverlauf und alle Informationen zur Reise erfahren Interessenten im Rahmen einer Informations-Veranstaltung am Samstag, 19. Oktober um 14 Uhr im Röttinger Pfarrheim. Geplant ist für die Reise u. a. der Besuch der Heiligen Stätten am See Genezareth, Berg Tabor und die Neu- und Altstadt Jerusalems. Vorab gibt es Informationen bei Hans Wißmann, Telefon 09338 / 500.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.10.2019