Von Rock bis Tango Argentino

Kirchberg.Jochen Narciß-Sing, Geige und Veet Jürgen Ohnemus, Gitarre, treten unter dem Motto „Es lebe die Freiheit“ mit Klassik, Rock, Jazz, argentinischem Tango, jüdischer Musik und leichter Muse am 19. Juli um 18.30 Uhr in Kirchberg an der Jagst auf.

Die Schlosskonzerte sind wieder da, es gibt wieder Musik, nicht aber im Schloss sondern im Hofgarten in Kirchberg an der Jagst. Der Eintritt zu

...