Von Mozart bis Madonna alles vertreten

Röttingen.Nach dem vielfältigem Sommerprogramm der Frankenfestspiele Röttingen können sich Besucher nun auf eine Zugabe im Herbst freuen: Im Rahmen des 30. Kulturherbstes des Landkreises Würzburg bieten die Frankenfestspiele Röttingen am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr die ultimative crossover-Konzertrevue „Lieblinge – Von Mozart bis Madonna“ im Gewölbekeller Röttingen direkt unterhalb der Burg Brattenstein.

Nach ihrer grandiosen, ausverkauften Kabarettshow „mezzo – voll dazwischen“ im Gewölbekeller (2015) ist die Sängerin Edeltraud Rupek wieder mit einem neuen, vielversprechenden Programm in Röttingen zu Gast. Die Mezzosopranistin, die jahrelang im Show-Biz erfolgreich ist (unter anderem „Die Fräuleins“), hat ihre Lieblinge eingepackt und mit dem Pianisten Peter Mekis, ein Meister am Klavier, der virtuos und sicher alle Stillandschaften beherrscht, entsteht ein fulminantes musikalisches Ereignis aller Stilrichtungen, Crossovers, unerwarteten Pointen: mal ein Klassik-Hit, der in eine Soul-Nummer einmündet, dann wieder ein Broadway-Showstopper, mit eigenwillig-neuen Texten, mal witzig, mal so stehen gelassen, weil es einfach tolle Musik ist. Sogar Madonna stürzt sich in den Groove! Die Sängerin macht ganz große Oper im Kleinen und kleine Lieder ganz groß. Karten sind im Vorverkauf unter Telefon 09338/9728-55, online oder bei externen Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019