Von Feuerwehr bis Naturschutzgebiet

Die Fraktionen und Parteien geben ihre Anträge und Vorschläge schriftlich bei der Kreisverwaltung ab. Zeit für Stellungnahmen auf dem Weg zum Haushalt 2021 soll es im Dezember geben.

Schwäbisch Hall. Landrat Gerhard Bauer brachte am 3. November den Entwurf zum Haushaltsplan 2021 in den Kreistag ein. Deshalb hätten eigentlich in der darauffolgenden Kreistagssitzung am 24. November die Sprecher der Fraktionen und Parteien das Wort bekommen sollen, um Stellung zum Haushalt zu beziehen und ihre Anträge in die weitere Beratung einzubringen. „Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens haben wir uns im Ältestenrat darauf verständigt, dass die Fraktionen/Parteien auf eine ausführliche Stellungnahme verzichten und stattdessen ihre Anträge schriftlich abgeben, um die Dauer der Sitzung deutlich abzukürzen“, erklärte Landrat Gerhard Bauer bei der jügsten Kreistagssitzung in Schrozberg.

Die Anträge zum Haushaltsplanentwurf werden in den zuständigen Ausschüssen vorberaten. Am 22. Dezember soll der Haushalt 2021 verabschiedet werden. Davor erhalten die Fraktionen/Parteien in der Dezember-Sitzung Gelegenheit, um ausführlich zum Haushalt Stellung zu beziehen.

Im Folgenden gibt es eine Auswahl zu kostenrelevanten Anträgen der Fraktionen und Parteien.

Die Freien beantragen 15 000 Euro im Haushalt zu verankern – als Budget für die internen Ausbildungen in der Feuerwehr. Die Begründung: Es sei ein Wunsch des neuen Kreisbrandmeisters gewesen, über die Mittel verfügen zu können, „um die internen Schulungen der Feuerwehren unkompliziert und ausgewogen zu steuern“. Die Fraktion nimmt mit ihren Anträgen die ärztliche Versorgung ins Visier. Sie will von der Verwaltung eine Konzeption mit Zielen zum Aufbau und Betrieb flächendeckender ärztlicher Strukturen im ländlichen Raum durch das Medizinische Versorgungszentrum Crailsheim. In diesem Zusammenhang wollen die Freien eine Grundsatzdiskussion über die zukünftige Entwicklung des MVZ.

Die CDU-Fraktion beantragt, dass Mittel von 50 000 Euro in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden. Das Geld soll für die Erstellung einer ersten stationären Geschwindigkeitsmessanlage im Landkreis verwendet werden. Die Fraktion will das Thema stationäre Blitzer im ersten Quartal 2021 im Kreistag sehen. Dafür sollen Erfahrungsberichte aus den Nachbarlandkreisen eingeholt, entsprechende Leitlinien für das Aufstellen dieser Anlagen erstellt und die Finanzierung dargestellt werden. Die Christdemokraten wollen den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in einer Gesamtanalyse neu denken, einen Bericht der Gesundheitsmanagerin über ihre Aktivitäten und eine Zukunftswerkstatt für einen Kreisentwicklungsplan.

Die Fraktion Grüne/ÖDP stellt Anträge bei denen vor allem die Klimakrise im Vordergrund steht, um Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu schärfen, den ÖPNV besser und attraktiver zu machen und soziale Problemfelder im Fokus zu behalten. Sie fordern, dass sich der Landkreis noch stärker für den Naturschutz engagiert und dafür 100 000 Euro in den Haushaltsplan stellt, um weitere Naturschutzgebiete auszuweisen. Der Betrag für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen soll im Haushaltsplan mindestens verdoppelt, auf 150 000 Euro erhöht werden. Die Fraktion beantragt, die Kreistagsfraktionen an der Vorbereitung und Planung der Klausur zum ÖPNV im Frühjahr von „Anfang an zu beteiligen“, weil die Eigenwirtschaftlichkeit auf den Prüfstand müsse.

Die SPD-Fraktion will, dass kommunale Klimaschutzmanager über einen Haushaltsansatz von 250 000 Euro gefördert werden. Für einen Corona-Hilfsfonds auf Landkreisebene fordern die Sozialdemokraten 200 000 Euro. Damit soll betroffenen Personen, Gewerbetreibenden oder Vereinen geholfen werden, die nicht oder nicht ausreichend durch die Förderprogramme von Bund und Ländern Unterstützung bekommen. „Migration und Integration sind Aufgaben, denen sich unsere Gesellschaft zu stellen hat“, macht die Fraktion deutlich. Sie verlangt, dass 150 000 Euro für Sprachkursförderung im Haushalt verankert werden. Für Geschwindigkeitsüberwachung und Lärmschutz will die Fraktion einen Ansatz von 60 000 Euro.

Die FDP-Fraktion fordert eine Million Euro im Haushalt, um in den Klassenzimmern der Berufsschulen Luftreiniger einsetzen zu können. Eine weitere Million wollen die Liberalen, um damit die Anschafffung eines Linearbeschleunigers zur Strahlentherapie am Haller Diak zu unterstützen. 60 000 Euro verlangt die Fraktion, um zusätzliche Busse für die Schülerbeförderungen auf die Strecke zu bringen.

Die AfD fordert Sach- und Personalkosten bei der Gleichstellungsbeauftragten auf das gesetzliche Minimum zu reduzieren und Kosten im Haushaltsplan um 20 Prozent auf 555 000 Euro zu senken. Auch um 20 Prozent sollen die Personalkosten bei den „Hilfen für Flüchtlinge“ auf 336 000 Euro gesenkt werden.

Die Linke will durch ihre Vertreterin im Kreistag unter anderem, dass 40 000 Euro im Haushalt verankert werden, um im Landratsamt eine Fachstelle für Demokratieförderung und Extremismusprävention einzurichten. cus

