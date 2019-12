Von Borchert bis Beethoven

Feuchtwangen.Für die Kultur in Feuchtwangen reicht die Vorfreude sogar über die Feiertage hinaus, denn im Januar und Februar stehen bereits die nächsten Kultur-Höhepunkte auf dem Programm: Am 12. Januar gibt es Musikkabarett – um 19 Uhr spielt Stefan Eichner Reinhard Mey (Stadthalle Kasten). Am 24. Januar gibt es bei „Kreuzgangspiele extra“ um 10.30 und 20 Uhr Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“ (Stadthalle Kasten) mit Alexander Ourth, Rebekka Michalek und Mario Schnitzler. Am 14. Februar gibt es „Kunst Klang“ um 19 Uhr mit „An die ferne Geliebte“ (Stadthalle Kasten) – Lieder von Ludwig van Beethoven und Benjamin Britten; mehr auf www.kunstklang-feuchtwangen.de.

Noch bis 20. Dezember, um 12.30 Uhr können Karten und Gutscheine im Kulturbüro in Feuchtwangen gekauft werden. pm

