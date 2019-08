Vom Wesen der Blüte

Kirchberg.„Iris“ heißt die neue Ausstellung, die am Sonntag, 18. August, um 11 Uhr in der Orangerie Kirchberg eröffnet wird. Der Titel ist kurz, prägnant und durchaus gewollt mehrdeutig: „Pflanze, Göttin, Auge“.

Die Ausstellung setzt die 2016 begonnene Reihe „Pflanzenmeldungen“ fort. Die Pflanzengattung, die 2016 im Jahr der Sammlung zur Staude des Jahres gekürt wurde, trägt den Namen der griechischen Göttin des Regenbogens wegen ihres vielfarbigen Blütenspektrums.

Irene Lindörfer hat für die Ausstellung die blaublühenden Arten ausgesucht. Mit der bewussten farblichen Begrenzung der Fotoserie gelingt es Irene Lindörfer, dem Wesen der Blüte auf die Spur zu kommen, ohne diese zu entzaubern. „Sie ist ein kosmischer Attraktur“, schreibt Emanuele Coccia in seinen philosophischen Überlegungen über die Blüte. Wer die Fotografien von Irene Lindörfer gesehen hat, beginnt zu begreifen, was er damit meint. Mit ihrer Kamera begegnet sie den Blüten auf Augenhöhe – vom Aufblühen bis zum Absterben. Die vergrößerten fotografischen Ausschnitte aus der Blüte lassen den Betrachter teilhaben, an dem, was Irene Lindörfer sieht und wie sie es sieht.

