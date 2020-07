Volkmusik, Schlager und Oberkrainer

Schrozberg.Einen „volkstümlichen Dämmerschoppen“ gibt es am Samstag, 15. August von 18 bis 22 Uhr auf dem Freigelände hinter dem „Outlet Schrozberg“ (bei Regen im „Stadel“).

Für zünftige „Musi“ sorgen abwechselnd Harry und Gerold, „Frankenblech“ und „Power Hoch 5“.

Für Harry und Gerold ist es ein Heimspiel. Das Schrozberger Duo ist bekannt für eine steirisch, zünftige Musik. Freuen können sich die Zuhörer auf die Sterne am Himmel oder den alten Jäger. Aus Crailsheim und drum herum kommt „Frankenblech“. Die kleine aber feine Blasmusik bringt unter anderem die Vogelwiese und den Böhmischen Traum beim Dämmerschoppen in Schrozberg zum Klingen.

„Power Hoch 5“ gehört in ihrer Heimat der Oberpfalz zu den Topgruppen der Oberkrainermusik. Die fünf jungen Musiker kommen am 15. August erstmals in die Gegend. Jeder der gerne Oberkrainer, Volksmusik oder Schlager hört, die alle zueinhundert Prozent live gespielt werden, sollte sich rechtzeitig seinen Platz im Grünen hinterm Outlet Schrozberg sichern.

Für die Organisation der Veranstaltung und die feste Reservierung der Sitzplätze ist eine telefonische Anmeldung mit Kontaktdaten unter 07935 / 726900 notwendig. pm

