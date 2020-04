Virus jetzt in vier Heimen nachgewiesen

Blaufelden/Crailsheim.Was landauf, landab geschieht, lässt sich auch in Hohenlohe nicht verhindern: Das Coronavirus verbreitet sich in Alten- und Pflegeheimen. Betroffen waren bislang Einrichtungen in Schrozberg und Frankenhardt, nun gehören auch das Johannes-Brenz-Haus in Blaufelden und die Lebens-Werkstatt in Crailsheim dazu.

In beiden Einrichtungen ist jeweils ein Bewohner an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben. Ein Bewohner und eine Mitarbeiterin im Johannes-Brenz-Haus wurden nach dem Auftreten von typischen Symptomen positiv getestet, der Bewohner ist im Krankenhaus gestorben. „Selbstverständlich haben wir uns umgehend mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt und weitere Maßnahmen abgestimmt“, schreibt Gabi Windsheimer, die Leiterin der Einrichtung in Blaufelden, deren Trägerin die Evangelische Heimstiftung ist. Die Hausdirektorin teilt weiter mit: „Das Gesundheitsamt hat unser Haus unter Quarantäne gesetzt, was neben der Isolation von Aufnahmen und Verdachtsfällen nun die vorsorgliche Isolation und Versorgung jetzt aller Bewohner in ihrem Zimmer, weiterhin das Arbeiten mit Schutzausrüstung und die häusliche Quarantäne der Mitarbeiter zur Folge hat.“

Häusliche Quarantäne der Mitarbeiter in der Pflege bedeutet, dass sie bis zum Ausschluss einer Infektion ausschließlich zum Dienst ihre Wohnungen verlassen dürfen.

Von einem Todesfall betroffen ist auch das Wohnheim der Lebens-Werkstatt für Menschen mit Behinderung am Crailsheimer Volksfestplatz. In dem Heim ist ein Stockwerk unter Quarantäne gestellt worden. Die Lebens-Werkstatt unterhält an acht Standorten von Heilbronn bis Crailsheim Einrichtungen. ah

