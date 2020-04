„Vielleicht fangen wir erst später an“

„Wir wissen es wirklich nicht“, ist die Antwort von Johannes Kaetzler für die Kreuzgangspiele auf die Frage, ob es denn dieses Jahr Freilichttheater in Feuchtwangen geben werde.

Feuchtwangen/Crailsheim. „Wir sind momentan dabei“, führt der Intendant weiter aus, „uns auf die Spielzeit vorzubereiten. Anderes bleibt uns gar nicht übrig – und anderes wollen wir auch nicht.“

Kaetzler fährt fort: „Abgesagt ist schnell, aber das ist wirklich die letzte Option. Natürlich geht die Gesundheit der Zuschauer und Schauspieler vor. Es gibt ja dann klare behördliche Vorgaben, ob wir spielen dürfen oder nicht.“ Außerdem müssten die Kreuzgangspiele mit Blick auf die Subventionen sowie auf bereits gebuchte Karten der Besucher ihren Pflichten nachkommen.

„Insofern sind wir im Moment so richtig im Startmodus. Die Schneiderei beginnt demnächst zu arbeiten. Die Schauspieler bereiten sich vor – jeder noch im eigenen Kämmerlein –, lernen ihre Texte und kommunizieren mit den Regisseuren und dem Regieteam. Die Proben beginnen spätestens Anfang Mai, wenn alles so stattfinden darf, wie es soll.“

Alles sei aber gleichzeitig auch in der Schwebe. In einer vor Kurzem stattgefundenen Stadtratssitzung in Feuchtwangen habe man betont, dass man alles versuchen werde, dass die Kreuzgangspiele stattfinden können – natürlich „nach Maßgabe der Anordnungen der Behörden“.

„Feuchtwangen möchte seine Festspiele auch diesen Sommer“, unterstreicht Intendant Kaetzler. „Es hängt nicht nur die Existenz der Schauspieler und der insgesamt etwa 100 Mitarbeiter daran. Es hängt auch das Wohl und Wehe der Gastronomie und des Einzelhandels davon ab.

Man erlebt in diesen schwierigen Zeiten auch, was für ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – und nicht nur ideeller Faktor – die Kreuzgangspiele sind“, meint er.

Ansonsten gibt sich der langjährige Intendant flexibel: Improvisieren sei möglich, Vorstellungen herausnehmen auch, ebenso das Verschieben einzelner Inszenierungen, also etwa später mit den Aufführungen zu beginnen und bis in den September hinein zu spielen. Bei einem kompletten Ausfall der diesjährigen Spielzeit würden die Stücke – „Dracula“ und Shakespeares „Ende gut, alles gut“ – im nächsten Jahr aufgeführt werden.

Da ist Kaetzlers Kollege Peter Cahn vom Landestheater Dinkelsbühl schon etwas weiter. Die Revue mit Musik der 1980er-Jahre, „Die Mauer muss weg“, ist bereits auf das nächste Jahr verschoben. Da sei der Aufwand einfach zu groß, um es in kurzer Zeit einzustudieren. Zwei der drei verbliebenen Stücke habe man schon im Februar und März geprobt: das Kindertheaterstück „Der kleine Vampir“ und die mit Musik der 1930er-Jahre angereicherte Komödie „Pension Schöller“.

Innerhalb von zwei Tagen sei man da nach positiver Behördenentscheidung in der Lage, die Stücke auf die Bühne zu bringen, falls bis etwa zum 1. Juli kein Proben möglich sei. Denn im Moment ist es allen bayerischen Bühnen bis zum 20. April untersagt zu proben. Technik, Bühne und Bühnenbild stehen für diese beiden Stücke schon, berichtet Cahn. Das dritte Stück „Monsieur Claude und seine Töchter“ werde man sicherlich auch noch stemmen. „Wir sind positiv gestimmt“, sagt Cahn, „dass es letztendlich funktionieren wird. Mir ist es auch wichtig, ein positives Zeichen auszusenden, ein ‚Bei uns geht’s weiter‘.“

Neben dem festen Ensemble habe man weitere sechs Schauspieler engagiert. Deren Verträge laufen ab jetzt. Sie könne man nicht einfach aufgrund der Krise kündigen. Aber: „Der ganze Sommer ist hoch spekulativ. Wir müssen ein wenig mitspekulieren, im Positiven: Nicht der ganze Sommer fällt aus, sondern wir fangen vielleicht nur später an.“ Johannes Kaetzler blickt dabei ebenso wie Peter Cahn dieses Jahr weniger auf den Kartenverkauf. Bei den Kinderstücken „Das Sams“ und „Frederick“ werde es auf jeden Fall Einbußen geben. Denn da hatten Schulen und Kindergärten aus Baden-Württemberg schon Karten gebucht. Doch das Kultusministerium hat angeordnet, dass es in diesem Schuljahr keine Ausflüge mehr geben werde. 70 Prozent würden von der Landesregierung für bereits bezahlte Ausflüge dann erstattet.

Inszenierung mit Abstand

Mit Blick auf das Stornieren von Karten bittet Johannes Kaetzler noch um Geduld. Man habe noch nicht beschlossen, wie man das regeln soll. Im Gespräch seien Gutscheine, die man in den nächsten drei Jahren einlösen könne. Das Ideal sei natürlich, den Eintrittspreis zu spenden.

Wie Cahn sieht Kaetzler den Umgang mit den behördlichen Vorgaben auch als Herausforderung. Die ersten Proben könne man eventuell noch per Videokonferenzen abhalten. Da würden ja erst einmal Rollenprofile erarbeitet oder Situationen miteinander abgeklärt, also „am Tisch“ gearbeitet. Dann könne er sich aber auch vorstellen, so Johannes Kaetzler, dass man bei Proben mit Auflagen Sicherheitsabstände zueinander in die Inszenierungen einfließen lassen könne. Absagen von Schauspielern habe es bisher noch keine gegeben. Der Intendant betont aber auch: „Jede Form von Abenteuer geht in diesen Zeiten natürlich überhaupt nicht.“ Peter Cahn wiederum kann sich vorstellen, dass die Zahl der Plätze verringert und die Abstände im Publikum vergrößert werden. Alles sei bereit, geplant und trotzdem in der Schwebe. Das habe er in seiner über 20-jährigen Intendanz noch nicht erlebt: „Ich wünsche uns allen, dass es irgendwie einen Sommer gibt, und dass wir viel Mut beweisen und viel Kraft haben, diese Krise für alle Theater zu meistern.“ Ralf Snurawa

