„Viele werden profitieren“

Die neue Bücherei in Schrozberg ist eröffnet – und „viele werden von ihr profitieren“, wie Bürgermeisterin Jacqueline Förderer bei der Einweihung sagte.

Schrozberg. Wie soll sie denn heißen, die neue Stadtbücherei? Das wurden die Bürger im Schrozberger Mitteilungsblatt gefragt. Mehr als 70 Vorschläge gingen ein, „Lesetreff“ machte das Rennen. Bei der Einweihung ebendieses Treffs verriet seine Leiterin Anette Brändle nun noch einen weiteren Vorschlag – von Luise Wirsching aus Spielbach: UWB. Unterhaltung, Wissen, Begegnung. Oder auch: unsere wunderbare Bücherei. Brändle fand das toll – und hat daraus ihren Anspruch abgeleitet: „Wir möchten eine wunderbare Bücherei für möglichst viele Schrozberger sein.“

Es sind zwar noch nicht alle Möbel geliefert, auf denen künftig geschmökert, geplauscht, entspannt werden kann, aber die Medien sind eingeräumt, die Offenheit des Raums entfaltet dessen Anziehungskraft, Holz und Helligkeit sorgen für eine wohlige Atmosphäre.

„Lesen ist Schlüsselqualifikation“

Schon zur Einweihung kamen viele Bürger – und gleich drei Landtagsabgeordnete: Arnulf von Eyb (CDU), Stephen Brauer (FDP) und Anton Baron (AfD). Bürgermeisterin Jacqueline Förderer sang ein Hohelied aufs Lesen – „Wissen ist ein Kennzeichen moderner Gesellschaften, Lesen ist eine Schlüsselqualifikation“ – ehe sie auf den Prozess hin zur neuen Stadtbücherei zurückblickte. Schon seit 2002 gab es Überlegungen, über einen Bau auf dem ehemaligen Molkerei-Areal wurde nachgedacht, eine Kombination von Mensa und Bücherei war im Gespräch.

Es kam anders: Heute steht der Lesetreff auf dem ehemaligen Stabilo-Gelände in der Bahnhofstraße. Im März 2015 war die Standortentscheidung getroffen worden, im Juli 2017 kamen die Förderzusagen, der städtische Eigenanteil von mehr als 800 000 Euro war Gegenstand kontroverser Diskussionen: Im September 2017 fiel im Gemeinderat der Baubeschluss mit 16 zu 7 Stimmen, anschließend gab es ein Bürgerbegehren gegen den Neubau – und schließlich im März 2018 den Bürgerentscheid. „Viele haben darauf hingearbeitet, viele werden davon profitieren“, sagte Förderer.

Variabel gebaut

Landrats-Stellvertreter Michael Knaus war ebenfalls voll des Lobes. In anderen Gemeinden würden alte Telefonzellen genutzt, um Bücher unterzubringen, „Schrozberg hat ein paar Euro mehr investiert“. Er freue sich besonders, dass dies durch einen Bürgerentscheid passiert sei. Das Lesen jedenfalls werde „auch in den nächsten Jahrzehnten immer wichtig bleiben“, ist Knaus überzeugt. Sollte es übrigens anders sein, sollte keiner mehr Bücher ausleihen wollen, dann ist vorgesorgt. Das Gebäude ist, wie Planer Michael Fleck betonte, „möglichst variabel“ gebaut. „Die Vorgabe war, den Raum so flexibel zu gestalten, dass er in einigen Jahren anders genutzt werden könnte“, sagte auch Brändle – und fügte hinzu: „Was wir nicht hoffen und nicht glauben.“

